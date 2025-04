Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Bier aus dem KI-Krug und ein Spiegelkabinett Schausteller und Wirte machen sich bereit für das 59. Münchner Frühlingsfest. Vieles bleibt, wie es immer war - einige Überraschungen gibt es aber doch.

„Das Wasser wird immer stärker sein als der Mensch“ Wie konnte es zu dem schweren Unfall auf dem Eisbach kommen? Was muss sich ändern? Professor Robert Meier-Staude steigt selbst gern aufs Board und hat mehrere künstliche Wellen entworfen. Was er der Szene jetzt rät (SZ Plus).

Der umstrittene 25-Millionen-Euro-Deal eines Sportvereins Hunderte Wohnung sollen nahe dem Englischen Garten auf einem Grundstück der Turnerschaft Jahn entstehen. Kritiker fordern aber eine Rückabwicklung des Verkaufs. Sogar den Bundesgerichtshof beschäftigt der Streit nun (SZ Plus).

Im Wahn aus dem Fenster geschossen Ein Mann befüllt eine Softair-Pistole mit Stahlkugeln und feuert mitten in der Altstadt auf ein Auto. Menschen geraten in Panik und der Schütze, der unter paranoider Schizophrenie leidet, kann sich kaum erinnern.

WEITERE NACHRICHTEN

Gastronomie am Marienplatz: Ratskeller schließt nach 150 Jahren

Polizei: Drei Mädchen schlagen sich im Hauptbahnhof

Überfall an der A 99: Frau auf Autobahnparkplatz ausgeraubt

MÜNCHEN ERLESEN

Chinesisches Restaurant „Jackie Chan“ in München : „Deutsche kommen sehr selten“ Seit gut zehn Jahren führt Yao Chen zusammen mit ihrem Sohn das chinesische Restaurant „Jackie Chan“ in Ramersdorf. Als sie es übernommen haben, war es ein typisch eingedeutschter Laden. Doch mittlerweile haben sie alles auf eine neue Zielgruppe umgestellt: Chinesen. Von Gregor Scheu und Joscha F. Westerkamp ...

Münchner Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg : „Mit sechs, sieben Panzern bogen sie um die Ecke in unsere Straße“ Die 93-jährige Ärztin, Medizinjournalistin und frühere Schauspielerin Marianne Koch stand in Geiselgasteig am Gartentor, als die Amerikaner kamen. Sie empfand das Kriegsende als Erlösung. Später fuhr ein GI sie im Jeep manchmal zur Schule. SZ Plus Von Barbara Galaktionow und Lisa Sonnabend ...

UNSER KULTURTIPP

Hommage an das Regie-Genie Rainer Werner Fassbinder : Fassbinder, höchstpersönlich Vor 80 Jahren wurde das Enfant Terrible des Neuen Deutschen Films geboren. Zahlreiche Veranstaltungen und Veröffentlichungen erinnern an den viel zu früh verstorbenen Münchner Regisseur, Theatermacher und Schauspieler. SZ Plus Von Josef Grübl ...

