Wie das Kriegsende in München erlebt wurde, wer sich studieren in dieser teuren Stadt noch leisten kann, warum die Polizei nach dem Surf-Unfall im Eisbach wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt und mehr.

Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

„Keiner wusste, ob er am nächsten Tag noch leben würde“ Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dann würde der Zweite Weltkrieg zu Ende sein. Doch die Menschen im KZ Dachau leiden Todesangst: Werden die Alliierten eintreffen, bevor die SS alle Gefangenen ermorden kann?

Wer kann sich studieren in München noch leisten? Die Mieten steigen, Ausgehen wird teurer, die Inflation schlägt zu: Hohe Preise treffen gerade Studierende empfindlich. Wie sie ihre Situation erleben und wie sie Geld sparen (SZ Plus).

Surf-Unfall im Eisbach: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung Verhedderte sich die verunglückte 33-Jährige in einem Gegenstand, der in den Eisbach geworfen wurde? Die Surfer fürchten, dass die Welle nun gesperrt bleibt (SZ Plus).

Gemischte Gefühle beim Blick auf die Bilanz Münchens Kirchen tragen Trauer. Geläut und Gedenkgottesdienste erinnern an Papst Franziskus. Missbrauchsbetroffene, ein Jesuit und ein Queerseelsorger blicken persönlich, aber auch kritisch auf das Pontifikat.

Münchens kaum bekannte Tradition nach dem Tod des Papstes Die Gläubigen in der Stadt trauern um Papst Franziskus. Nach dessen Tod wird in Münchens ältester Kirche ein selten vollzogener Brauch zu sehen sein.

Wieder brennen Bagger in München – Polizei ermittelt In der Nacht zum Dienstag haben im Münchner Stadtteil Obersendling zwei Bagger auf einer Baustelle gebrannt. Der Schaden ist enorm. Die Polizei ermittelt. Gibt es einen Zusammenhang zu einer Anschlagserie?

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess am Amtsgericht München: Gas geben, bis die Reifen durchdrehen – und sich alle übergeben

Übung der Polizei: Warum es an einer Münchner Schule in dieser Woche knallt

Bahnhofsviertel: Mann wird überfallen und mit Messer verletzt

Isartor: Jugendlicher soll Sicherheitsmann ins Gesicht geschlagen haben

MÜNCHEN ERLESEN

Vorsorge : Die blinde Frau, die Brustkrebs ertastet Elvira Häußler kann mit ihren Fingern fünf Millimeter große Veränderungen im Gewebe erkennen. Über eine Frau, die ihre Behinderung zu einer Begabung gemacht hat. SZ Plus Von Nicole Graner ...

Bedrohte Sprachen : Eine von 7000 Arten, die Welt zu betrachten Sprachen zu unterdrücken, ist ein Mittel der Macht, das sieht man bei Trump, das beherzigt Putin in seinem Vielvölkerstaat schon lange – Anna Döge hat es selbst erlebt. Wie die Udmurtin von Deutschland aus versucht, die Einzigartigkeit ihrer Kultur zu bewahren. SZ Plus Von Mareen Linnartz ...

UNSER GASTROTIPP

Frühstück in München : Warum man beim Knödel-Spezialisten frühstücken sollte Das Wirtshaus in der Au ist vor allem für seine Knödel bekannt. Da gerät man fast in Versuchung, auch in der Früh einen Schweinsbraten zu bestellen. Wäre aber schade. Denn dann verpasst man ein himmlisches Frühstück. Von Sarah Maderer ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg