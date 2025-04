Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Neuer Haftbefehl gegen Anschlagsfahrer Farhad N. Die tödliche Auto-Attacke auf einen Demonstrationszug in München sorgte im Februar bundesweit für Entsetzen. Die Bundesanwaltschaft lässt den Täter nun per Hubschrauber nach Karlsruhe einfliegen – und passt die Vorwürfe an.

Menterschwaige öffnet wieder Wenn das Wetter mitspielt, laden Till Weiß und seine Frau Pamela als neue Wirte der Menterschwaige am Osterwochenende zur Biergarteneröffnung ein. Der von der Augustiner Brauerei sanierte Gutshof hat aber noch mehr zu bieten.

So war das Konzert des umstrittenen Dirigenten Teodor Currentzis Der griechische Dirigent hält an seinem von russischen Sponsoren finanzierten Ensemble in St. Petersburg fest. In München überzeugt er mit einer internationalen Auswahl (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Waldbrände im Münchner Osten: Verdacht führt zu ehemaligen Feuerwehrmann (SZ Plus)

Hauptbahnhof: 29-Jähriger attackiert erst seine Freundin und dann die Polizei

Maxvorstadt: Polizeieinsatz in Hostel mit Schlagstöcken und Reizgas

