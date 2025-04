Von Franziska Peer

Münchens teuerste Schule: Vorzeigeprojekt ohne Zukunft? Das neue Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium setzt Maßstäbe bei Ausstattung und Nachhaltigkeit – aber auch bei den Kosten von 128 Millionen Euro. Was die Schule so teuer macht und was sich die Stadt womöglich bald nicht mehr leisten kann (SZ Plus).

München stampft ein Hallenbad ein – und die Schwimmer sind traurig Am letzten Öffnungstag kommen noch einmal viele, um sich mit einer letzten Bahn zu verabschieden, nun wird das Wasser über mehrere Tage abgelassen. Was wird aus dem versprochenen Neubau? (SZ Plus)

Die letzten Zeitzeugen Es gibt immer weniger Münchnerinnen und Münchner, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und ihre Erinnerungen teilen können. Hier erzählen einige ihre Geschichte. Manche erst jetzt, um den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen (SZ Plus).

Kellner prügeln sich um Wiesntische Im Streit um eine angebliche Ausgleichzahlung für Tische mit weniger Umsatz soll eine Bedienung festgehalten und mit der Faust geschlagen worden sein. Aber bei Auseinandersetzungen auf dem Oktoberfest, die vor Gericht landen, erweist sich die Beweisaufnahme meist als etwas schwierig.

Angehörige der Opfer des OEZ-Attentats bekommen „Raum für Erinnern“ Neun Menschen sind bei dem rechtsextremen Terroranschlag im Münchner Olympia-Einkaufszentrum ermordet worden. Es dauert fast ein Jahrzehnt, bis die Stadt den Wunsch nach einem Ort erfüllt, an dem die Hinterbliebenen trauern und gegen Rassismus kämpfen können.

Berg am Laim: Senior bedroht Pflegekraft mit Revolver

Bahnhof Pasing: Männer attackieren sich mit Flasche – schwere Schnittverletzungen

Energiewende : Der Preis für Erdwärme ist heiß Fernwärme aus Geothermie soll eine umweltfreundliche und auch günstigere Alternative zu Öl und Gas sein. Doch die Preise der Anbieter im Raum München klaffen weit auseinander. Wie kann das sein und wie ließe sich das ändern? SZ Plus Von Bernhard Lohr ...

Spitzengastronomie in München : Warum Jens Madsen kochen will wie Mama Agi vom Stamm der Zulu Der Nachfolger von Bobby Bräuer will im Zwei-Sterne-Lokal in der BMW-Welt internationale Gerichte anbieten. Er setzt auf „kulinarisches Nomadentum“. SZ Plus Interview von Sara Maderer ...

Amari Bar : Espresso Martinis zum Frühstück „Boozy Brunches“, Drag-Auftritte und Gerichte, die man so nicht überall findet: Die Amari Bar zeigt sich beim Frühstücksangebot ebenso einfallsreich wie bei den abendlichen Feiern. Von Jacqueline Lang ...

