Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Tierschützer stürmen Weltpremiere des Circus Krone Im Zelt kommt es zum Gerangel, und später stürzt auch noch eine Artistin vom Kamel: Nach der Präsentation des neuen Tournee-Programms sitzt der Schreck tief. „Das hier waren Fanatiker“, sagt der Zirkusdirektor über die Demonstranten.

Wie sich München vor Cyberangriffen und Sabotage schützt Gefährliche QR-Codes, Mitarbeiter mit gefälschten Lebensläufen – Phishing-Angriffe sind auch für Münchner Unternehmen eine große Bedrohung. Mit welchen Methoden sich Firmen, die Behörden der Stadt und die Stadtsparkasse wappnen (SZ Plus).

„Die Frauen vor mir hatten es viel härter“ Längst hat sich Esther Sedlaczek in dieser männerdominierten Sportwelt Respekt verschafft, die ARD-Programmdirektorin nennt sie „vielseitig einsetzbar und charmant“. Dennoch legt die Moderatorin demnächst eine Fernsehpause ein (SZ Plus).

Mehr als 33 000 Münchner wollen Hochhaus-Pläne stoppen Die Gegner der geplanten 155-Meter-Türme an der Paketposthalle haben genügend Unterschriften für einen Bürgerentscheid gesammelt. Ob es dazu kommt, bleibt aber unklar. Die Stadt prüft die rechtliche Zulässigkeit.

Mit dem Fahrradlift in die Tiefgarage Für bis zu 27 Millionen Euro will die Stadt unterirdische Parkplätze für 1260 Räder schaffen. Erreichen lassen sich diese allerdings nur per Aufzug.

WEITERE NACHRICHTEN

Plakate und Schmierereien: Klebe-Attacke auf Tesla-Zentrum Freiham

Olympiapark: Ost-West-Friedenskirche soll wieder aufgebaut werden

Turbulenter Start für „Waldmeister“: Premiere mit Feueralarm und Wischmopp – Gärtnerplatztheater geflutet (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Florian Wiegand, neuer Chef der Münchner Philharmoniker : „Das Publikum will uns nicht beim Sparen zugucken“ Florian Wiegand will nicht als Sparintendant in die Geschichte der Münchner Philharmoniker eingehen. Im Programm der kommenden Saison weist auch nichts darauf hin. Internationale Tourneen sollen Profit bringen. Von Jutta Czeguhn ...

Dating : Mit Powerpoint die Liebe finden Wer braucht schon Dating-Apps, wenn auch der beste Freund eine Präsentation halten kann, um bei der Partnersuche zu helfen? Besuch eines Events, bei dem Vorfreude und Furcht nah beieinander liegen. SZ Plus Von Sophia Coper ...

UNSER FREIZEITTIPP

Ausflüge mit Einkehr : Frühling - ab zum Spaziergang in der Sonne Elf Tipps für kleine Wanderungen in und um München, bei denen man am Kiosk oder im Biergarten auf das gute Wetter anstoßen kann. Von SZ-Autorinnen und -Autoren ...

