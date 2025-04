Die Stadt will Uber-Mindesttarife einführen, der neue Traum vom Odeonsplatz, CT-Scanner sollen die Sicherheitskontrolle am Flughafen beschleunigen und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

München will Uber-Mindesttarife einführen Zwei Stadtratsfraktionen wollen einen Mindestpreis auch für Uber und Co. festlegen. Wie wahrscheinlich die Regelung ist – und wie teuer die Taxi-Alternativen damit werden würden.

Geldwäsche und „Love Scamming“: Steckt die nigerianische Mafia dahinter? In München stehen zwölf mutmaßliche Mitglieder der Black-Axe-Bewegung vor Gericht. Es deutet sich ein großer Prozess an (SZ Plus).

Was sich für Passagiere an der Sicherheitskontrolle ändert Schneller ans Gate: Computertomografen sollen das am Münchner Airport möglich machen. Was Fluggäste dabei beachten müssen.

Auf einer „Mission“ mit einem Messer Ein psychisch kranker Mann attackiert in Pasing auf offener Straße zwei Männer, die er für Muslime hält. Die Generalstaatsanwaltschaft fordert, den 41-Jährigen in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik unterzubringen.

Der Traum vom neuen Odeonsplatz Die Grünen wünschen sich vor der Feldherrnhalle eine attraktive Flaniermeile. Doch die SPD warnt vor zu viel Vorfreude auf eine schnelle Veränderung. Es gibt noch viele Hindernisse.

WEITERE NACHRICHTEN

Maßnahme gegen Raser: Wo in München beim „Blitzer-Marathon“ kontrolliert wird

Sendling: Autofahrerin flieht vor Polizei – mit achtjährigem Sohn im Wagen

Aubing: Wohnmobil brennt vollständig aus - 100 000 Euro Schaden

MÜNCHEN ERLESEN

Messe in München : Die sieben krassesten Maschinen auf der Bauma So groß, so schwer, so stark! Die Kipper, Kräne und Minenfräser auf der Baumaschinen-Messe Bauma in München bringen Besucherinnen und Besucher zum Staunen. Doch das beliebteste Selfie-Motiv ist ein eher unscheinbares Fahrzeug. SZ Plus Von Patrik Stäbler ...

Münchens erste Schau-Käserei : Käse, der mitten in der Großstadt entsteht „Isarbazi“, „Oida Topfen“ oder „Gspusi“: An der Prinzregentenstraße produzieren drei junge Männer vor den Augen der Passanten frischen Käse. Ihr Geheimnis? Rohmilch, eine Harfe, ein Steinsalzbad und das richtige Gespür. SZ Plus Von Sabine Buchwald ...

UNSER GASTROTTIPP

Ruta Bistro in München : Ukrainisch essen im Westend Im Ruta Bistro werden Klassiker wie Borschtsch und Warenyky neben kulinarisch ausgefeilten Gerichten serviert. Vieles ist gut gedacht, manches noch etwas verstolpert. SZ Plus Von Max Murke ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg