Aus für Maaz nach Raubkunst-Skandal, die Stadt verfehlt alle Ziele beim Wohnungsbau, eine Initiative will Wohnmobile von Parkplätzen verbannen und mehr.

Von Franziska Peer

Aus für Maaz nach Raubkunst-Skandal Kunstminister Blume zieht Konsequenzen aus den SZ-Enthüllungen zum Umgang der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen mit NS-Raubkunst: Bernhard Maaz ist nicht länger Generaldirektor der Museen (SZ Plus).

„Das fröhliche bayerische Forschen war mit sehr viel Gewalt verbunden“ Richard Hölzl erforscht die Herkunft der Objekte im Museum Fünf Kontinente. Bisweilen tun sich da Abgründe auf. In der aktuellen Ausstellung erklärt er, wie die Provenienz-Forschung voran kommt und warum Karl Mays Winnetou-Romane voller kolonialer Klischees sind (SZ Plus).

Münchner Wohnen prüft mögliche Abrechnungsfehler Während der Aufsichtsrat der „Münchner Wohnen“ versucht, die Geschäftsführung möglichst bald neu zu besetzen, gerät die Wohnungsgesellschaft von anderer Seite unter Druck. Mehrere Tausend falscher Gasabrechnungen sollen verschickt worden sein.

Wohnmobile weg, Autos in den Untergrund Die Initiative „Parkraumwende“ will auf den Straßen mehr Raum schaffen für Fußgänger, Radler und Bäume. Weil dieses Vorhaben viele Pkws betreffen würde, sind ihre Ideen automatisch brisant (SZ Plus).

„Exen und Abfragen sind nicht mehr zeitgemäß“ Schüler kämpfen darum, dass Bildungseinrichtungen nicht mehr als Orte der Angst wahrgenommen werden. Eine entsprechende Petition hat bereits mehr als 52 000 Unterzeichner gefunden, nun wollen sie bei einer Kundgebung für ihr Anliegen werben.

Streit wegen Markenrechte an „Carlo Cokxxx Nutten“: Bushido gewinnt gegen Fler vor Gericht

Prozess am Amtsgericht München: Bankomat geknackt, aber nichts gestohlen

Münchner Bahnhofsviertel: Reizgas-Attacke auf Sprachschule für Migranten

Großeinsatz im Münchner Süden: Mann findet Handgranate unter seinem Auto

Polizei richtet Upload-Portal ein: Mehr als 100 Beteiligte an Fan-Randale in Giesing

Zauberkünstlerin Kornelia Weiland : Wonder Woman der Magie Kornelia Weiland tritt als „Dirndlzauberin“ auf. Die Münchnerin ist eine von nur sechs hauptberuflichen Magierinnen in Deutschland. Warum es Frauen in der Männerdomäne bis heute schwer haben – und was sich gerade ändert. SZ Plus Artikel vom: SZ heute um 9:50 Uhr Von Barbara Hordych

Besondere Leidenschaft : Der Mann mit dem Tick für Uhren Ob Rolex, Patek Philippe oder IWC – Michael Mehltretter kennt die Meisterwerke der Uhrmacherkunst bis ins Detail. Mit seinen Büchern über mechanische Luxusuhren hat sich der Maschinenbauingenieur aus Pullach einen Namen bei Liebhabern gemacht. Bei den Herstellern ist er dagegen zum Teil gefürchtet. SZ Plus Artikel vom: SZ am 28.3.2025 Von Claudia Wessel

Gehölz-Bar : Im Wald werden Cocktails und Bier serviert Wo früher das „Don't call Mama“ war, wächst nun ein Wald: Die Gehölz-Bar kommt in Pflanzen-Optik daher – doch beim Konzept lässt sie eine Chance liegen. Artikel vom: SZ am 28.3.2025 Von Berit Kruse

