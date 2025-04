Streit um Millionen-Ablöse für das Kaufhof-Untergeschoss, die Stadt schickt erstmals Lichtergruß an die Muslime zum Ramadan, warum manche Kinderärzte am Anschlag arbeiten und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Stadt schickt erstmals Ramadan-Grüße an ihre Muslime Am Montagabend wünscht ein strahlender Schriftzug auf der Fassade des Alten Rathauses den Münchner Muslimen ein „frohes Fest“. Für viele ist die Premiere ein wichtiges Zeichen – doch es gibt auch Verbesserungsvorschläge.

Streit um Millionen-Ablöse für das Kaufhof-Untergeschoss Nach der Pleite des Kaufhaus-Konzerns treffen Vermieter und Mieter der „Basement“-Fläche vor Gericht aufeinander: Denn der Mietvertrag und die Mietzahlungen laufen trotz Leerstands weiter, und das noch für eine ganze Reihe von Jahren (SZ Plus).

„An einem Vormittag sehen wir bis zu 60 Kinder“ Philip Wintermeyer ist Kinderarzt im Münchner Norden. Seit Jahren gibt es dort in vielen Vierteln nicht genügend Kinder- und Jugendärzte. Wie sich der Mangel in seiner Praxis niederschlägt und was sich aus seiner Sicht ändern müsste (SZ Plus).

Wie sicher ist die Baustelle vor der Staatsoper? Eine Frau wird am Max-Joseph-Platz vom Element eines Bauzauns am Kopf verletzt. Der Unfall vom Wochenende wirft Fragen auf – und die Oper klagt über „mehr als dürftige“ Absprachen.

Vier Tage im Zeichen des Fußballs Zum ersten Mal seit 13 Jahren findet am 31. Mai wieder ein Champions-League-Finale in München statt. Welche zwei Mannschaften dort aufeinandertreffen, ist noch unklar. Doch die Vorbereitungen laufen in der Stadt bereits jetzt auf Hochtouren.

WEITERE NACHRICHTEN

Begrünungsprojekt in Schwabing: Auf dem Elisabethplatz droht neuer Ärger

Sendling: Deutsche Bahn stellt neues Autoreisezug-Terminal pünktlich fertig

Großhadern: Zwei Bauarbeiter stürzen sieben Meter in die Tiefe

Deutsches Museum: Wenn die Künstliche Intelligenz Visionen entwirft

Ingolstädter Straße: 18-Jähriger mit 104 Kilometern pro Stunde statt 50 unterwegs

MÜNCHEN ERLESEN

Werner Schmidbauers letztes „Gipfeltreffen“ im BR : „Mit Alfons Schuhbeck hat es uns am Hirschberg fast weggehagelt“ Nach 50 000 Höhenmetern und 126 Folgen ist Schluss: Der Moderator über sein Prostata-Gespräch mit Eisi Gulp, eine Schlinge um Verena Bentele und das Vorbereitungstraining seines Kameramanns. SZ Plus Artikel vom: SZ heute um 10:08 Uhr Interview von Thomas Becker

Überschuldung im Alter : „Viele unterschätzen, wie viel sie zum Leben brauchen“ Jeder achte Klient, der sich an die Schuldnerberatung der Caritas in München wendet, ist älter als 66. Das hat Gründe: niedrige Renten, hohe Preise und gesundheitliche Probleme. Beraterin Christine Streidl erklärt, wie sich der Einkommenslücke im Alter vorbeugen lässt. SZ Plus Artikel vom: SZ heute um 13:19 Uhr Interview: Annette Jäger

UNSER FREIZEITTIPP

Derblecken mit Django Asül : Alle Infos zum Maibockanstich 2025 Am Mittwochabend steigt im Hofbräuhaus die zweite große Starkbier-Veranstaltung in München. Wer dabei wichtig ist, wann das Fernsehen überträgt und was anders ist als auf dem Nockherberg. Artikel vom: SZ heute um 9:13 Uhr Von René Hofmann

