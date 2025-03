Von Hannah Hübner

Was der neue Mietspiegel verrät und was nicht Die Stadt hat einen neuen Mietspiegel für München erstellt. Warum ist er ein wichtiges Instrument für Mieter und für Vermieter? Wie wird er erstellt? Und wie sind die aktuellen Preise? Antworten auf die wichtigsten Fragen (SZ Plus).

„Wir bräuchten dringend einen Vertreter der Kommunen im Kabinett“ 200 statt 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen, weniger Bürokratie und vielleicht sogar ein eigenes Ministerium für Städte und Gemeinden: Münchens Oberbürgermeister fordert für sie mehr Aufmerksamkeit in der künftigen Bundesregierung (SZ Plus).

48 500 Unterschriften gegen zwei 155-Meter-Hochhäuser Die Gegner des Neubauprojekts an der Paketposthalle überreichen ordnerweise Unterschriften, um ein Bürgerbegehren zu erwirken. Der Investor nennt dieses „eindeutig rechtswidrig“ – und äußert eine unverblümte Erwartung.

Milliardengerangel um die zweite Stammstrecke Ein Vorschlag aus der CSU, den S-Bahn-Tunnel aus dem Sondervermögen des Bundes zu finanzieren, weckt Widerstand im Rathaus: Klima-Projekte in München könnten dann auf der Strecke bleiben.

Eine Frage des Anstands Der Vorschlag aus der CSU, Milliarden-Lücken beim Bau der zweiten Stammstrecke mit Mitteln aus dem Sondervermögen zu stopfen, ist ein dreister Schachzug. Er könnte das politische Klima weiter vergiften. Ein Kommentar (SZ Plus).

Lastwagen erfasst Fußgänger: Tödlicher Unfall in der Schillerstraße

Nach Spiel im Grünwalder Stadion: Löwen- und Bayern-Fans gehen aufeinander los

Prozess vor Schöffengericht: Tätowierer soll Kundin vergewaltigt haben

Neueröffnung in Gern: Südtiroler Herzensküche

089-Bar: Tourist in Münchner Club bestohlen

Drei Jahre Krieg in der Ukraine: : Geflüchtete zwischen Zukunftsplänen und Ungewissheit Zwei Frauen und ein Schüler erzählen, wie sie sich ihr neues Leben in München eingerichtet haben. Und fragen sich: „Können wir je zurückkehren?“ Artikel vom: SZ am 30.3.2025 Von Emiliia Dieniezhna

Tresen statt Tisch : Warum Stehausschänke boomen In Italien steht man an der Bar. In München jetzt auch immer mehr. Warum? Gründe gibt es einige, sagt Multi-Gastronom Ugo Crocamo, manche hätten mit der Stadt zu tun, andere mit der Entwicklung der Gesellschaft. SZ Plus Artikel vom: SZ heute um 9:23 Uhr Interview von Philipp Crone

Türkische Filmtage in München : Sozialer Druck und toxische Männlichkeit Wie geht es weiter in der Türkei? Die Türkischen Filmtage zeigen Werke über die Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft des Landes. Viele Themen sind brisant. Artikel vom: SZ heute um 9:35 Uhr Von Josef Grübl

