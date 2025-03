Wie es dem Frühchen namens Sila geht, etwa tausend Menschen sitzen in kaputter S-Bahn fest, warum sich an der Isar Kiesberge auftürmen und mehr.

Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Ein Wunder namens Sila Vor eineinhalb Jahren kommt Sila mit 310 Gramm auf die Welt. Sie ist das kleinste Frühchen, das je in der Klinik Harlaching versorgt wurde. Wie geht es dem Mädchen, über das München staunte, heute (SZ Plus)?

Etwa tausend Menschen sitzen in kaputter S-Bahn fest Nach einer Zugpanne müssen etliche Fahrgäste ausharren und geduldig sein. Erst mit Hilfe der Feuerwehr werden sie befreit – aber selbst das dauert.

Café-Kosmos-Wirt eröffnet Biergarten in einer Baugrube Auf 20 000 Quadratmetern hat Florian Schönhofer bereits Hochbeete für 130 Paten und eine kleine Hühnerfarm angelegt. Sein Ziel ist eine Art Zentrum für das Viertel. Der Fokus soll dabei weniger auf dem Bier liegen. Wer will, darf sogar eigene Getränke mitbringen.

Warum sich an der Isar die Kiesberge auftürmen Im und am Fluss wird derzeit kräftig gearbeitet – von sanierungsbedürftigen Brücken bis zu den Kiesbänken an der Weideninsel. Und auch die Isar selbst muss ihren Beitrag leisten.

Katzenbesitzerin soll Tierarzt gekratzt haben Ein Veterinärmediziner fürchtet, dass eine Katzenbesitzerin nicht zahlen will und ruft die Polizei. Daraufhin soll die Frau den Mann angegriffen haben. Vor Gericht stellt sich die 40-Jährige als Opfer dar – bis der Richter die Reißleine zieht.

WEITERE NACHRICHTEN

Verdunklung des Himmels: Partielle Sonnenfinsternis am Samstag: So stehen die Chancen in München

Milbertshofen: Zwei verletzt nach Unfall mit Lamborghini

Anhänger von Partizan Belgrad: Fan-Radau der Serben beim Basketballspiel

Maxvorstadt: 32-Jährige schießt auf Tauben – Polizei rückt mit 20 Streifen und Sondereinsatzkommando an

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Kriminalromane : „Man muss aufpassen, wen man aus dem Dorf zum Mörder macht“ Thomas J. Fraunhoffer und Thomas Bressau lassen ihre Krimis im Fünfseenland spielen, obwohl sie gar nicht dort leben. Was die Autoren an Orten wie Starnberg und Weßling reizt - und warum es immer gleich Mord sein muss. Interview von Marie Schultze

Grunderneuerung des Münchner U-Bahn-Netzes : Die lange Sperrung der U6 ist erst der Anfang Weil das U-Bahn-Netz einer Grundsanierung bedarf, sind Fahrgäste der Linie U6 noch eine ganze Weile auf den Ersatzverkehr angewiesen. Die XXL-Bauarbeiten sind zugleich ein Pilotprojekt. In den kommenden Jahren soll es viele ähnliche Vorhaben geben. Von Patrik Stäbler

UNSER KULTURTIPP

Höhepunkte der Saison 2025/26 : Was die neue Spielzeit an der Bayerischen Staatsoper bringt Frauenpower mit Walküren und verfeindeten Tudor-Königinnen: Nach der verlängerten Sommerpause präsentiert die Bayerische Staatsoper sieben Premieren, Konzerte, Ballett und jede Menge Weltstars. Der große Überblick. Von Jutta Czeguhn

