Raven mit Kaffee vor der Arbeit, Münchner-Wohnen-Chefin Doris Zoller tritt zurück, welche Pläne Tiktok in München verfolgt und mehr.

Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Münchens erste Early-Bird-Party In Utrecht, Hamburg und Köln wird schon lange bei Sonnenaufgang getanzt. Jetzt hat auch München seine erste Frühaufsteher-Feier erlebt - und die Veranstalter ziemlich überrascht (SZ Plus).

Nach Eklat bei Münchner Wohnen – Chefin Doris Zoller wirft hin Eigentlich gab es Pläne, die kommissarische Chefin Doris Zoller dauerhaft zur Vorsitzenden der Geschäftsführung zu machen. Doch nach einer „Indiskretion“ bittet sie um ihre sofortige Freistellung. Bürgermeisterin Verena Dietl wittert eine politische Intrige (SZ Plus).

Welche Pläne Tiktok in München verfolgt Das nächste große Technologie-Unternehmen eröffnet eine Zentrale in der Landeshauptstadt. Bislang bietet Tiktok mit Kurzvideos Unterhaltung und Zerstreuung – nun aber will es sein Geschäft erweitern.

Mutter lässt Dreijährige trotz Lebensgefahr nicht behandeln Die Kinderärztin schlägt Alarm, die kleine Emilia leidet unter akuter Blutarmut. Doch ihre Mutter – von Beruf Krankenschwester – reagiert nicht, bis die Polizei eingreift. Wegen Verletzung der Fürsorgepflicht steht die 32-Jährige nun vor Gericht (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Suche nach dem „Osterzündler“: Waldbrand im Münchner Osten: Ex-Feuerwehrmann unter Verdacht (SZ Plus)

Champions League und Nations League: München eine Woche im Fußballfieber – die wichtigsten Fragen und Antworten

Kommunalwahl 2026 in München: OB-Kandidat Clemens Baumgärtner geht in die Offensive

Deutsche Bahn: Diebe stehlen zwei Kilometer Kabel im Wert von 50 000 Euro

Weihenstephan am Platzl: Älteste Brauerei der Welt folgt auf Alfons Schuhbeck

MÜNCHEN ERLESEN

Secondhand-Mode : „Nachschub ist kein Problem“ Während die Luxuslabel in der Krise stecken, wird das Thema Vintage-Mode immer präsenter. Der Münchner Maximilian Bittner leitet Vestiaire Collective, eine der größten Plattformen für gebrauchte Designerstücke. Ein Gespräch über Schätze in Kleiderschränken und frühe Flohmarktfunde. Interview von Silke Wichert

SZ Plus SZ Magazin Essen und Trinken : "Wenn ich so koche, dass es allen schmeckt, ist es belanglos" Im Münchner Restaurant von Dominik Käppeler gibt es keine Karte, das Essen ist eine Überraschung. Im Interview spricht der Koch darüber, wie Erwartungen den Geschmack beeinflussen, und gibt Tipps für kreative Menüs zu Hause. Interview von Bjarne Overkott

UNSER GASTROTIPP

Brenner Bar : Kreative Drinks im historischen Reitstall In der Brenner Bar in der Maximilianstraße geht es entspannter zu als im dazugehörigen Restaurant. Wer Cocktails sucht, die nicht immer nach Schema F aufgebaut sind, wird hier fündig. Von Sarah Maderer

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg