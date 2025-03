Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Wer darf was wozu sagen? Das Münchner Kunstmuseum Villa Stuck sagt eine Diskussionsreihe über „Boykott, Zensur und Protest“ kurzfristig ab – offenbar wegen der Haltung eines Diskutanten zu Israel. Der Vorgang zeigt, wie schwer die Stadt sich tut im Umgang mit den Auswirkungen des Israel-Palästina-Konflikts (SZ Plus).

Münchner SPD schmettert grüne Lieblingsprojekte ab – gemeinsam mit der CSU Ein Probelauf für die nächste Große Koalition? Die Sozialdemokraten kassieren Verkehrsprojekte, Veranstaltungen und Zuschüsse an Organisationen, die dem Koalitionspartner nahestehen. Was dem Rotstift zum Opfer fällt (SZ Plus).

S-Bahn-Surfen – ein „lebensgefährlicher Leichtsinn“ In den sozialen Medien brüsten sich Jugendliche in Videos damit, wie sie sich außen an fahrende Züge hängen oder aufs Dach klettern. Was dabei passieren kann – und welche Strafen ihnen drohen.

Warum Lachen heilsam sein kann Gut vierzig Jahre lang suchte Cornelia Leisch nach einem Weg, glücklich zu sein. Verflixt schwer fiel ihr das. Dann fand sie einen Lachtreff im Münchner Westpark. Über peinliches Hihihi und den Tanz am Rand der Komfortzone (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Korruptionsverdacht: Mitarbeiter der Ausländerbehörde nicht mehr in Haft Aktuelle Stunde im Stadtrat: Warum der Bürokratieabbau so schwerfälltSchloss Nymphenburg: Gondel-Saison startet wieder

Brief vom Beitragsservice von ARD und ZDF: Hund Urax soll Rundfunkgebühren zahlen

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Neue Hausregisseurin am Residenztheater Claudia Bauer : „Ich war bis zu einem bestimmten Alter komplett gender-blind“ Frauen haben es im Regieberuf oft schwer: Claudia Bauer kennt diese Erfahrung. Wann sie gemerkt hat, dass Frauen in der Theaterszene doch nicht gleichberechtigt sind, und wie sie es trotzdem geschafft hat, Karriere zu machen. Interview von Yvonne Poppek

SZ Plus Graffiti-Geschichte: 40 Jahre „Geltendorf Zug“ : „Das war der großartigste Quatsch!“ Vor 40 Jahren besprühten sieben Jugendliche in Geltendorf im Westen von München eine komplette S-Bahn. Diese ging als erster „Wholetrain“ in Europa in die Graffiti-Geschichte ein. Was aus den jungen Sprayern geworden ist und woran sie sich heute erinnern. Von Jürgen Moises

UNSER GASTROTTIPP

Café Nourish in Neuhausen : Neuer „Anstrich“ in zehn Tagen Wo einst das Café gROOSartig war, ist nun das Nourish Café beheimatet. Die neue Inhaberin hat in Windeseile umgebaut - und ein Lokal geschaffen, in dem man das Smartphone gerne mal beiseitelegen darf. Von David Scheidler

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg