In 52 Schritten zum perfekten Drink Ekkehard Bay begann als Gläsersammler, mittlerweile organisiert er ein Cocktail-Festival für Tausende Besucher. Über die Kunst des perfekten Eiswürfels und die wohl wichtigste Fähigkeit eines Barkeepers (SZ Plus).

„Es geht nicht nur um Spaß auf der Wiesn“ Christian Scharpf, Münchens neuer Wirtschaftsreferent, über die Bedeutung von BMW, Google und Apple für die Stadt, Konzerte von Weltstars und seine Pläne fürs Oktoberfest (SZ Plus).

Seniorin in ihrer Schwabinger Wohnung getötet – Enkel festgenommen Eine Reinigungskraft entdeckt die Frau in ihrer Wohnung. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und nimmt einen 23-Jährigen fest. Was über den Fall bislang bekannt ist.

Saisonaler Antisemitismus Das Bayerische Nationalmuseum zeigt auf dem Cover eines Programmhefts eine judenfeindliche Judas-Darstellung. Es ist der zweite Skandal innerhalb eines Monats, der das Ansehen der bayerischen Museen beschädigt (SZ Plus).

Eklat um Chefposten bei der Münchner Wohnen Die Bestellung von Doris Zoller als Vorsitzende der Geschäftsführung scheitert im Aufsichtsrat. Mitglieder des Gremiums fühlen sich durch Bürgermeisterin Verena Dietl überrumpelt. Wie es nun mit dem Unternehmen weitergeht (SZ Plus).

Paulaner gewinnt im Spezi-Streit Weil die Karlsberger „Brauerlimo“ in ihrer Aufmachung dem „Paulaner Spezi“ angeblich zu ähnlich sah, hatte die Münchner Brauerei geklagt. Das Gericht gab ihr nun recht.

Stadtwerke München: Bad Forstenrieder Park wird abgerissen

Feuerwehr und Nachbarin helfen: Hund sperrt Frauchen auf Balkon aus

Auf dem Weg nach München: Wer die 15 000 Euro im ICE verloren hat – und was die Person damit machen wollte

Jahresbilanz: Flughafen München noch klar unter Vor-Corona-Niveau

Serien-Brandstiftungen: Polizei schnappt mutmaßlichen Feuerteufel von Waldperlach

Restaurant in München: Das Mural Farmhouse schließt

SZ Plus Porträt : Die Überfliegerin Als kleines Mädchen spielte Annalena Päffgen mit Mini-Flugzeugen. Heute hebt sie selbst ab und sorgt für Sicherheit am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen. Über die Kunst des Fliegens in einer Männerwelt. Von Marie Schultze und Viktoria Spinrad

SZ Plus Hochzeitsstylistin : "Die deutschen Bräute wollen es eher natürlich" Hochzeiten werden immer aufwendiger, dazu gehört auch das perfekte Aussehen der Braut. Alexandra Lederer ist auf Make-up und Haare spezialisiert. Welche Frisur sich die meisten Bräute von ihr wünschen – und worauf man achten sollte, um auf Fotos gut auszusehen. Interview von Sabine Buchwald

SZ Plus Das Marie-Therese in der Ludwigsvorstadt : Ein wechselhaftes Wirtshaus In der Pettenkoferstraße soll das Marie-Therese-Gasthaus die Tradition in unsere Zeit führen. Da ist noch Raum für Entwicklung. Von Tankred Tunke

