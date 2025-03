Wie ein 3D-Ganzkörperscanner in der München-Klinik bei der Hautkrebs-Vorsorge hilft, was sich im Nahverkehr ändern soll, welche Straßennamen geändert werden sollen und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

In nur einer Sekunde den kompletten Körper gescannt In der München-Klinik kann in kurzer Zeit ein „Stadtplan von verdächtigen Muttermalen“ erstellt werden. Welche Vorteile die 3D-Untersuchung bietet und welchen Preis sie hat.

Was sich im Nahverkehr ändern soll Neue U-Bahn-Takte, Jungfernfahrt auf der Tram-Westtangente, weniger Busse, dafür aber größere: Obwohl das Geld knapp ist, soll sich im Nahverkehr einiges tun. Der Fahrgastverband Pro Bahn aber wünscht sich mehr.

Diese Straßennamen sollen in München geändert werden Eine Experten-Kommission empfiehlt, 39 Straßen von umstrittenen Personen umzubenennen. Wer sich künftig auf eine neue Adresse einstellen muss – und warum der Prozess wohl mindestens 13 Jahre dauern wird (SZ Plus).

Wie die Stadt das Parkproblem lösen will Bislang wird Gehwegparken geduldet – und auch künftig wird nicht zu harsch eingeschritten. Vielmehr sollen alternative Stellplätze geschaffen werden. Eine Forderung: nachts beim Discounter parken können (SZ Plus).

Stadt fordert Entlastung der Mieter Seit Jahren wird das Wohnen in München immer teurer – und eine Trendwende ist auch im neuen Mietspiegel nicht in Sicht. Was der Stadtrat nun beschlossen hat.

Millionenüberschuss bei der Stadtsparkasse Zum Abschied präsentiert der scheidende Chef Ralf Fleischer positive Zahlen – doch die klamme Kommune als Eigentümerin wird nicht davon profitieren.

WEITERE NACHRICHTEN

Überraschender Fund: Säckeweise Münzen unter Timofej-Kirche

Corona- und Konjunktur-Folge: Sausalitos meldet Insolvenz an

Prozess um jahrelangen Kindesmissbrauch: Die Mutter wusste Bescheid – und unternahm nichts (SZ Plus)

Große Durchsuchungsaktion: Polizei findet Kinderpornografie

Schwanthalerhöhe: Polizeieinsatz in Kirche – Mann widersetzt sich Hausverbot

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Nummer-1-Sängerin Leony auf Tour : „Hass lässt mich inzwischen kalt“ Selbst im Internet-Irrsinn und im Fernseh-Zirkus neben Dieter Bohlen bleibt Leony beherrscht. Dabei gibt es durchaus undamenhafte Momente im Leben der 27 Jahre jungen Chart-Stürmerin aus der Oberpfalz. Interview von Michael Zirnstein

Meisterschule für das Konditorenhandwerk : Torte probieren ist Pflicht Wie rettet man einen missglückten Kuchen? Welche Nachspeise macht viel her und wenig Aufwand? Und warum ist der Beruf der Konditorin krisensicher? Fünf Meisterschüler erzählen. Von Kristina Stöhr

UNSER GASTROTIPP

Bravo Grande : Spieglein, Spieglein an der Decke Das Bravo Grande an der Friedrichstraße bietet italienische Drinks und Gerichte. Darüber hinaus kann der größere, aber jüngere Bruder der Bravo Bar mit zwei Besonderheiten aufwarten. Von Linus Freymark

