Camorra-Kenner Roberto Saviano stellt sein neues Buch vor, Schwimmkurse könnten ab April deutlich teurer werden, so war der Auftritt von Plácido Domingo in der Isarphilharmonie und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Camorra-Kenner Roberto Saviano stellt neues Buch vor „Die Frauen sind das Gedächtnis der Mafia-Familien“ Treue, Liebe, Begehren und Verrat: In seinem jüngsten Werk beschäftigt sich Roberto Saviano mit den Frauen in der Mafia. Im Münchner Literaturhaus erläutert er die Hintergründe (SZ Plus).

Schwimmunterricht könnte deutlich teurer werden Weniger Becken für Anfänger: Ab April könnte es noch schwieriger werden, einen Platz in einem Schwimmkurs zu ergattern. Vereine warnen vor den drohenden Folgen (SZ Plus).

Ganz alte Schule 84 Jahre ist Plácido Domingo im Januar geworden. Aber er singt einfach weiter. Wie jetzt in der Isarphilharmonie beim Arienabend mit Sopranistin María José Siri (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Bestechlichkeitsverdacht im KVR: Eine Beschuldigte aus U-Haft entlassen

Am Freitag im Blitz-Club: Musikalische Schatzsuche mit Eliza Rose

