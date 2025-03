Von Hanna Emunds

Droht München eine Masern-Epidemie? Weil ein mit Masern Infizierter zwei Möbelhäuser am Münchner Stadtrand und weitere Geschäfte besucht hat, warnt das Gesundheitsamt Kunden, die zur selben Zeit am Ort waren. Worauf diese nun achten sollten, wie sie sich zu verhalten haben und wie groß die Gefahr einer Ansteckung ist. (SZ Plus)

NS-Raubgut im Deutschen Museum vermutet Ein Jagdflugzeug aus dem Ersten Weltkrieg könnte NS-Raubgut sein, das haben Untersuchungen des Deutschen Museums ergeben. Die Maschine sollte wohl Hermann Göring, den Oberbefehlshaber der NS-Luftwaffe, entzücken.

FC Bayern gewinnt Beckenbauer-Cup Einstige Größen wie Franck Ribéry und Arjen Robben zeigen beim Beckenbauer-Cup, dass sie noch immer mit dem Fußball zaubern können. Und das sind nicht die einzigen Gänsehautmomente bei dem Turnier, das die Klub-Ikone ehrt. (SZ Plus).

Wiedersehen mit Luís Figo Vor dem Champions-League-Finale Ende Mai in München wird es im SAP Garden ein Legenden-Turnier geben. Mit dabei: Luís Figo und zahlreiche andere ehemalige Fußball-Größen.

Zwischen München und Landshut Oberleitungsschaden legt Bahnstrecke lahm

Trauer um Turner Akinori Nakayama Olympiasieger von 1972 gestorben

Münchner Tennisturnier Zehn Top-30-Spieler bei BMW Open

SZ Plus Justiz und Antisemitismus : „Sie sind die Hüter unseres Rechtsstaats“ Im Ausbildungszentrum Campus Justiz erinnert nun eine Gedenktafel an den von den Nazis ermordeten jüdischen Oberamtsrichter Joseph Schäler. Aus dem „dunkelsten Kapitel unserer Vergangenheit und dem beispiellosen Zivilisationsbruch“ müssten alle Juristen lernen, mahnt Bayerns Justizminister. Von Helmut Zeller

SZ Plus Brauerei-Rebell : Mein Bier, mein Ausschank Robert Prinz betreibt seit mehr als 20 Jahren eine Kleinbrauerei in Oberhaching, in der er auch Braukurse gibt. Vor zwei Jahren sollte er schließen, weil er keine gaststättenrechtliche Erlaubnis hat. Doch der findige Unternehmer verwies auf ein Gesetz aus dem Jahr 1868 – und fand schließlich bei der Staatsregierung Gehör. Von Bernhard Lohr

Ungewöhnliche Themenkonzerte der Bayerischen Staatsoper : Wie ein Ohrwurm entsteht Bei Kammerkonzert-Abenden im Münchner „Brainlab“ erkunden Neurologen, Schlafmediziner und Demenzforscher die Geheimnisse des musikalischen Gedächtnisses. Von Michael Stallknecht

