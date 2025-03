Von Franziska Peer

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Vermeintliche Schüsse in München: Panik und ein verletztes Kind nach Fehlalarm im OEZ Anrufer sprechen am Samstag von Schüssen im Olympia-Einkaufszentrum. Erinnerungen an das Attentat vor neun Jahren werden wach, Angst bricht aus und mehrere Menschen werden leicht verletzt, darunter ein Baby. Am Tag danach wird bekannt, welches Geräusch die Panik ausgelöst hat.

Vorerst keine Gutscheine mehr für Frauen-Nacht-Taxis Das Budget ist ausgereizt: Im Januar und Februar dieses Jahres wurden 570 Prozent mehr Coupons ausgegeben als im Vorjahr. Die Stadt will nun abwarten, wie viele überhaupt eingelöst werden.

Es bleibt beim Schneckentempo auf der Landshuter Allee Die Stadt hatte eine Begrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde auf dem Teilstück des Mittleren Rings verhängt, um ein strengeres Dieselfahrverbot zu vermeiden. Nun wurden die Grenzwerte der Luftverschmutzung erstmals eingehalten – doch die nächste Verschärfung steht bevor (SZ Plus).

Warum die Staatsoper später aus der Sommerpause kommt – und was dann auf dem Spielplan steht Wegen Renovierungsmaßnahmen bleibt die Bayerische Staatsoper bis Ende Oktober geschlossen. In der Zwischenzeit geht das Orchester auf Japan-, China- und Spanien-Tournee. Intendant Serge Dorny und GMD Vladimir Jurowski über Uraufführungen und kommende Festspiele.

WEITERE NACHRICHTEN

Energiewende: Wo in München neue Windräder gebaut werden könnten (SZ Plus)

Masernfall im Raum München: Gesundheitsamt hält weitere Infektionen für möglich

Innenstadt: Polizist feuert Warnschuss bei Einsatz ab

MÜNCHEN ERLESEN

St. Patrick’s Day in München : Mit viel Wasser im Whiskey Nur 15 000 Menschen feiern dieses Jahr den irischen Nationalheiligen. Die erste Großveranstaltung nach dem Anschlag auf eine Verdi-Demonstration in München verläuft fröhlich und friedlich. Nur am Rande kommt es zu einem kleinen Zwischenfall. Von Sabine Buchwald

SZ Plus Nationalsozialismus in München : Das sadistische Repertoire der Gestapo war grenzenlos Im Wittelsbacher Palais verhörte und quälte Hitlers Geheimpolizei ihre Gefangenen. Historiker Erich Kasberger hat in einer aufwendigen Recherche neue Details über die monströsen Verbrechen zusammengetragen. Von Wolfgang Görl

UNSER KULTURTIPP

Internationale Wochen gegen Rassismus : 170 Veranstaltungen für die Menschenwürde Der Druck von Rechts in Deutschland steigt. Rassismus scheint gesellschaftsfähig geworden zu sein. Die Internationalen Wochen gegen Rassismus setzen dagegen ein Zeichen. Von Lisa Mattern

