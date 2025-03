Die besten Sprüche vom Politiker-Derblecken am Nockherberg, die Polizei durchsucht Münchner Ausländerbehörde, der Grundstein für das „Neue Hauner“ auf dem Campus Großhadern wurde gelegt und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

„Für den Markus ist das Gebet eher so eine Art Update unter Führungskräften“ Maxi Schafroth nimmt sich in seiner Fastenpredigt den harschen Ton des Bundestagswahlkampfs vor – und die Eigenarten der Wahlkämpfer. Doch es gibt auch nachdenkliche Worte. Die besten Sprüche im Überblick.

Polizei durchsucht Münchner Ausländerbehörde - vier Mitarbeiter in U-Haft In der Behörde ist es zwischen 2022 und 2024 mutmaßlich zu Bestechungsfällen gekommen. Vier Mitarbeiter und ein externer Strippenzieher sitzen in Untersuchungshaft. Die Anzeige kam direkt aus dem Kreisverwaltungsreferat (SZ Plus).

Grundstein für neue Kinderklinik gelegt Das „Neue Hauner“ in Großhadern soll von 2030 an kranke Kinder und Jugendliche behandeln – und auch Eltern und Geschwistern den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen.

Krise im sozialen Wohnungsbau 25 000 Menschen warten in München auf eine Sozialwohnung, doch der Neubau geht nur schleppend voran. Und die Stadt fährt die Zahl der bewilligten Wohnungen sogar noch deutlich herunter. Denn Mittel vom Freistaat fehlen.

Messer-Attacke in Pasing: Generalstaatsanwaltschaft fordert Unterbringung in Psychiatrie Ein psychisch schwer kranker Mann verfällt antisemitischen und islamfeindlichen Verschwörungstheorien. Er attackiert daraufhin zwei Passanten, die er für Muslime hält. Nun muss sich der 41-Jährige vor dem Landgericht München I verantworten.

WEITERE NACHRICHTEN

Münchner Osten: Lkw fährt Fahrradfahrer über die Beine

Überraschung in Berufungs-Verhandlung: Angeklagter sagt: Freund war der Wiesn-Grapscher

Berg am Starnberger See: Polizei jagt Autodiebe

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Warum arbeitet Volker Klüpfel plötzlich ohne Michael Kobr? : „Auf Dauer nur Kluftinger-Krimis zu schreiben – das halten wir nicht durch“ Das erfolgreiche Krimiautoren-Duo Klüpfel und Kobr geht immer öfter getrennte Wege. Nach Michael Kobr hat nun auch Volker Klüpfel einen ersten Solo-Roman veröffentlicht. Was hat ihn dazu getrieben? Interview von Sabine Reithmaier

SZ Plus „Stadion an der Schleißheimerstraße“ : Wie feiert man in einer Fußball-Kneipe – ohne die Nachbarn zu stören? Torjubel, aber bitte leise: Münchens legendäre Fußballkneipe muss neuerdings strenge Lärmschutzauflagen erfüllen. Wie soll das funktionieren? Auf zur Hörprobe beim Champions-League-Spiel der Bayern. Von Thomas Becker

UNSER FREIZEITTIPP

Was am St. Patrick’s Day in München geboten ist : Love-Parade in Grün Nirgends auf dem europäischen Festland wird der irische Nationalheilige so groß gefeiert wie in München. Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen möchten die Veranstalter ein friedliches Miteinander ankurbeln. Vom Festzug über Pub-Konzerte bis zur Messe – das ist alles geboten. Von Michael Zirnstein

