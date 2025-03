Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

München lockt die Schlauen an Künstliche Intelligenz erobert die Wirtschaft. Münchner Start-ups mischen dabei mit. Was macht den Standort so attraktiv für Technologiefirmen, dass sogar Open-AI hier ein Büro eröffnen will (SZ Plus)?

Warum die S-Bahnen pünktlicher fahren 2024 war die S-Bahn so unpünktlich wie nie. Doch mit vielen kleinen und größeren Maßnahmen soll sich das ändern. Die Bahn meldet erste Erfolge.

Mucke aus der Muckibude Lenny Kravitz gibt bei einem musikalisch packenden Konzert in der Olympiahalle den Sex- und Kraftprotz. Und enthüllt noch mehr von sich als in seinem viel diskutierten Nackedei-Video (SZ Plus).

Löwen-Fans wüten in Zug Vor einem Spiel der 1860-Amateure randalieren zahlreiche Fußballfans in einer Bahn. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs.

WEITERE NACHRICHTEN

Kontrollen im Sperrbezirk: Frauen bei illegaler Prostitution erwischt

An Gedenkstätte für Hamas-Opfer: Syrer randalieren vor Jüdischem Museum

Umstrittene Pläne: Event-Arena am Münchner Flughafen nimmt wichtige Hürde

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Nockherberg-Double über Dorothee Bär : „Von ihr werden wir noch viel hören“ Eli Wasserscheid ermittelt im Tatort, jetzt spielt sie Dorothee Bär - für beide ist es der erste Auftritt auf dem Nockherberg. Was die Schauspielerin über die CSU-Politikerin gelernt hat. Von Philipp Crone

Christliche Fastenzeit : Warum Fasten und Spiritualität im Kommen sind Tiefes Seufzen als Hilfe gegen Angst, immer wieder mal Luft holen - die evangelische Landeskirche Bayern hat sich eine Spezialistin angeschafft, die mit praktischen Tipps helfen soll, Menschen durch die Krisen der Welt zu lotsen. Interview von Andrea Schlaier

UNSER FREIZEITTIPP

SZ Plus Restaurant Zeitlang : Ambitionierte Esskultur im Kraftwerk Überwiegend regionale Zutaten, ein Klecks von exotischen Gewürzen und ein Hauch mediterraner Aromen: Das Restaurant Zeitlang im Kunstkraftwerk Bergson macht sehr viel richtig, ein wenig fehlt aber noch der Mut zu kulinarischen Überraschungen. Von Rosa Marín

