Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Ukrainerinnen in München Alla Shapran sehnt sich nach dem Geruch ihres Mannes, Valeria Kropach hat ihren Partner seit drei Jahren nicht gesehen– und Olena Drobots Ehemann wird seit Mai an der Front vermisst. Die Geschichte von drei Paaren, die der Krieg getrennt hat. (SZ Plus)

Mysteriöse Brandserie in München: Vermutlich Verbindungen ins Anarchisten-Milieu An die 50 Anschläge auf kritische Infrastruktur wurden seit 2019 in München verübt. Nach SZ-Informationen sind die beiden festgenommen Tatverdächtigen bereits polizeibekannt. (SZ Plus)

Was auf dem ehemaligen Volkstheater-Komplex entsteht Wo einst das Volkstheater stand, sind nun Büros, Wohnungen und ein Café untergebracht. Der Bayerische Fußballverband ist Eigentümer des Areals und stolz, dass die Baukosten eingehalten wurden. Höher als ursprünglich veranschlagt liegen allerdings die Mieten.

Schwabinger Loch: „Unser Bauvorhaben ist nur still – tot ist es nicht“ Seit mehr als zwei Jahren geht auf der Baustelle auf dem Gelände des ehemaligen Karstadt am Nordbad nichts weiter. Warum das so ist – und warum der Investor zuversichtlich ist, dass sich das bald ändert. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Am Faschingsdienstag: Mann fährt durch München und fuchtelt mit echt aussehender Waffe herum

Katholische Kirche: Kardinal Marx muss Termine wegen Operation absagen

Ludwigsvorstadt: Dieb stiehlt Gutscheine aus Auto

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Merz-Darsteller am Nockherberg über den CDU-Chef : „Da fehlt nur der Colt“ In einer Woche wird David Zimmerschied zum dritten Mal auf dem Nockherberg Friedrich Merz spielen. Über die Verschärfung der Sprache, die Gabe, in Fettnäpfchen zu treten und warum kein AfD-Politiker beim Singspiel auftreten sollte. Interview von Philipp Crone

Sport im Oberland : „Das ist wie eine Obsession“ Der Tölzer Jascha Breithaupt hat sich für die Ironman-Weltmeisterschaft auf der 70,3-Meilen-Distanz qualifiziert. Selbst ein Quallenstich kann ihn nicht stoppen. Von Benjamin Engel

UNSER KULTURTIPP

SZ-Diskussions-Reihe „München redet“ : Welche Wege zum Frieden führen Die Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und die Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff sprechen in einer SZ-Diskussion im Residenztheater über die politische Weltlage und Lösungen für den Krieg in der Ukraine. Von Jana Wejkum

