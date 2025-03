Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Brandstiftungsserie: Zwei Verdächtige in Haft Generalstaatsanwaltschaft und Polizei melden einen ersten Fahndungserfolg nach den Brandanschlägen. Vermutet wird ein extremistischer Hintergrund. Die festgenommenen Männer sitzen derzeit allerdings wegen anderer Delikte in Untersuchungshaft. (SZ Plus)

Wie Drittstaatsangehörige aus der Ukraine versuchen, in München Fuß zu fassen Vor dem Krieg in der Ukraine flohen auch Menschen nach München, die ursprünglich aus anderen Ländern stammten. Ihre Lage ist besonders schwierig. Drei Betroffene berichten. (SZ Plus)

Fischsommelier am Münchner Viktualienmarkt Marcel Mergen führt das Bistro und Fischgeschäft Poseidon am Viktualienmarkt. Wie er sich auf den Aschermittwoch vorbereitet hat, und warum an sonnigen Samstagen manchmal für kurze Zeit gar nichts mehr geht. (SZ Plus)

Marktweiber mit Kostüm, aber ohne Tanz Der große Auftritt der Standlfrauen auf dem Viktualienmarkt ist dieses Jahr wegen des Anschlags ausgefallen. Dennoch ziehen sie durch die Münchner Innenstadt - und haben eine gute Nachricht.

Bahnmitarbeiter durch Stromschlag lebensgefährlich verletzt Zwei Arbeiter der Deutschen Bahn wollen im ICE-Betriebswerk eine defekte 15 000-Volt-Leitung reparieren. Obwohl der Strom abgeschaltet sein sollte, erleiden die Männer einen Schlag. Beide werden verletzt, einer davon schwer.

WEITERE NACHRICHTEN

Münchner Flughafen: 57-Jähriger fragt Mann nach Zigarette - der stößt ihn aufs S-Bahn-Gleis

Moderatorin der „Sprechstunde“: Antje-Katrin Kühnemann gestorben

Feuerwehr muss am Marienplatz Opfer bergen: U-Bahn erfasst Mann nach Sturz ins Gleisbett – schwer verletzt

Neue Betrugsmasche: Fälscher locken Unternehmen mit Insolvenzware in die Falle

Urteil gegen Online-Apotheke: Gericht verbietet bestimmte Werbung für Abnehmspritze

Architekturpreis des Bundes Deutscher Architekten: Drei ausgezeichnete Häuser in München

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Skifahren : „Das Kreuzband reißt oft beim Abschwingen vor der Hütte“ Warum erleiden so viele Skifahrer Verletzungen am Knie? Wie sichert man sich als Freizeitsportler ab? Und wie gelingt der Weg zurück auf die Piste, wenn der Schaden doch passiert ist? Antworten vom Münchner „Kniepapst“ Manuel Köhne. Interview von Korbinian Eisenberger

SZ Plus Zum 50. Todestag der Schauspielerin Therese Giehse : „Ich will ja nicht schön sein. Ich will bloß zum Theater“ Sie war die erste „Mutter Courage“ auf der Bühne und die Anna Häusler in Helmut Dietls Fernsehserie „Münchner Geschichten“: Vor 50 Jahren starb die große Schauspielerin Therese Giehse. Von Yvonne Poppek

UNSER FREIZEITTIPP

125 Jahre FC Bayern München : Ein Jahrhundertfund zum Jubiläum Münchens Anfänge als „Fußballstadt“: Aus Anlass des Vereinsjubiläums gibt es im FC-Bayern-Museum ein Bayern-Trikot aus den Gründerjahren zu sehen. Was das Sonderprogramm sonst noch zu bieten hat. Von Ramona Höllerer

