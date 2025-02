Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Freude verbreiten ist verflixt schwer in diesem Jahr Faschingsprinzessin zu sein, war noch nie ein leichter Job, aber zurzeit ist es die Härte. Wahlkampf, Terroranschlag, abgesagte Umzüge - unterwegs mit dem Prinzenpaar Michaela Hämmerle und Christian Deussen, die versuchen, in dieser bleiernen Zeit ein bisschen Zauber unter die Menschen zu bringen (SZ Plus).

„Er kennt kein Unentschieden. Er gewinnt oder er verliert 3:0“ Mit Clemens Baumgärtner tritt der letzte CSU-Politiker in Münchens Stadtregierung ab. Der Wirtschaftsreferent und Wiesnchef half, die IAA zu holen, und steckte hinter den Mega-Konzerten in der Messe. Seine Arbeit war nicht immer unumstritten – und nun will er Oberbürgermeister werden (SZ Plus).

Investor baut Haus zum „Palais“ um – und beschädigt ein Denkmal Das „Künstlerhaus“ an der Thalkirchner Straße wurde aufwendig saniert. Es zeige sich „nun in seiner vollendeten Schönheit“, wirbt der Eigentümer. Das Problem ist nur: Durch die Arbeiten hat es zu großen Teilen seinen Denkmalschutz verloren (SZ Plus).

„Das ist komplett schiefgegangen“ Bunte Farben auf der Weißenburger Straße sollten der umstrittenen Fußgängerzone in Haidhausen zu mehr Akzeptanz verhelfen. Doch das Ergebnis hat den Konflikt eher verschärft. Aufgeben wollen die Initiatoren des „Straßenteppichs“ aber nicht (SZ Plus).

Das Generalkonsulat in Grünwald - die einzige Anlaufstelle für Afghanen in Deutschland Weil die Botschaft in Berlin und die Auslandsvertretung in Bonn nicht mit den Taliban zusammenarbeiten, bleibt Afghanen in Deutschland nur das Generalkonsulat in Grünwald. In dem Münchner Vorort ist man darüber wenig begeistert (SZ Plus).

Eine Wohnung in München, die 25 000 Euro kostet – am Tag Wer am Nymphenburger Schloss logieren möchte, muss noch etwas mehr zahlen als die üblichen Rekordpreise. Dafür werden den Bewohnern aber auch sieben Bäder geboten – und noch einiges mehr.

WEITERE NACHRICHTEN

Nahverkehr in München: Nur eine S-Bahn-Linie auf der Stammstrecke

Prozess in München: Mutter wollte ihre Kinder töten – Gericht ordnet Unterbringung in Psychiatrie an

Gefälschte QR-Codes: Neue Betrugsmasche am Parkautomaten

S-Bahnen gestoppt: Polizisten wollen Hund retten – und finden ein Plüschtier

Giftköder: Rattenplage am Schloss Nymphenburg – Vogelschützer fürchten um Waldkäuze

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Neuer„Tatort“-Ermittler : Alles klar, Herr Kommissar? Ferdinand Hofer startete 2014 im Münchner „Tatort“ als Assistent Hammermann, ein sympathisches Greenhorn. Nun wird er Chefermittler. Wie man sich vom Laufburschen zum Leader emanzipiert. Von Philipp Crone

SZ Plus Starkbieranstich : Make Nockherberg Great Again Was wird im diesjährigen Singspiel wohl vorkommen? Ein paar Ideen von Söder und Merz in Badehose an der bayerischen Riviera und einem im Geldscheinregen stehenden Dieter Reiter. Glosse von Nadeschda Scharfenberg

UNSER FREIZEITTIPP

Freizeitsport : Boulder-Wettkämpfe in München und Orte, wo man selbst aktiv sein kann München steht im März im Zeichen des Bouldersports. An drei Wochenenden finden Wettkämpfe von Amateuren und Profis statt. Wer es selbst mal versuchen will, hat in der Stadt genügend Möglichkeiten dazu. Eine Auswahl. Von Ariane Witzig

