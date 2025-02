Bei der Bundestagswahl wird die CSU stärkste Partei in München und die Grünen verlieren ihr einziges Direktmandat. Franz Ferdinand spielen gegen die Angst und was sonst noch passiert ist.

Von Franziska Peer

BUNDESTAGSWAHL IN MÜNCHEN

Schwarz gewinnt – auch in München Die Grünen müssen sich erneut mit Platz zwei zufriedengeben und verlieren ihr einziges Direktmandat. SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter wird nach der Niederlage seiner Partei bange für die Kommunalwahl 2026. Zwei Parteien können ihr Ergebnis verdoppeln.

So haben die Münchner in den vier Wahlkreisen gewählt Die CSU setzt sich bei der Bundestagswahl in der ganzen Stadt durch. Auch Jamila Schäfer von den Grünen muss sich diesmal im Süden geschlagen geben. Ob aber alle Wahlkreissieger auch nach Berlin fahren dürfen, bleibt am Wahlabend eine Zitterpartie.

Weniger München in Berlin Im nächsten Bundestag werden nicht mehr so viele Abgeordnete aus der Stadt sitzen wie bisher. Grüne und SPD stellen künftig nur noch einen Vertreter im Parlament - und selbst die CSU muss trotz ihrer gewonnenen Direktmandate zittern.

Die Linke war politisch tot – jetzt singen sie die „Internationale“ Die Partei verdoppelt ihr Ergebnis in der Stadt, Nicole Gohlke bleibt im Bundestag. Laut und fröhlich ist die Wahlparty, bei der Friedrich Merz immer wieder Thema ist (SZ Plus).

Grüne verlieren einziges Direktmandat in Bayern - höchste Wahlbeteiligung seit vier Jahrzehnten Alle Entwicklungen im Liveblog

WEITERE NACHRICHTEN

Konzertkritik: Franz Ferdinand spielen gegen die Angst (SZ Plus)

Monika Gruber beim Münchner Filserball:„Ihr traut's euch, mich auszuzeichnen“ (SZ Plus)

Feuerwehreinsatz im Einkaufszentrum: Massiver Wasserschaden im PEP - Einsatzkräfte über Stunden beim Abpumpen

Münchner Autobahnring: Sieben Schwerverletzte bei Unfall auf A99

Schwierige Befreiungsaktion: Dreijähriges Mädchen in Auto eingesperrt

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Bundestagswahl : „Unsere Gesellschaft ist ein Opfer ihres Erfolges“ Den liberalen Demokratien sei der Selbstbehauptungswille abhandengekommen, sagt der Politikwissenschaftler Carlo Masala. Im Interview spricht der Professor der Bundeswehr-Universität München über die Bedrohung Europas durch Russland, Trump und Putin - und eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Interview von Martin Mühlfenzl

SZ Plus Krankheit und Kunst : „Prostatakrebs ist keine persönliche Beleidigung“ Der erkrankte Maler Bernd Fleissner zeichnete vor seinem Tod einen Comic über das Sterben. Petra Morsbach hat das Vorwort geschrieben. Ein Gespräch mit der Schriftstellerin über den Umgang mit solchen Schicksalsschlägen – und Humor bis zum Ende. Interview von Sabine Reithmaier

UNSER FREIZEITTIPP

Nach Absage des Umzugs : Wo man in München noch Fasching feiern kann Obwohl der Umzug der Damischen Ritter und der Tanz der Marktweiber abgesagt wurden, ist damit der Fasching in München nicht beendet. Gemeinsam feiern lässt es sich nicht nur bei den Innenstadtwirten. Von Poul Heintzenberg

