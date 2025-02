Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

„Es muss öfter miteinander gesprochen werden“ Als Präsident der Ludwig-Maximilians-Universität kehrt Matthias Tschöp zurück an die Uni, an der er selbst studierte. Was ihn als Adipositas-Forscher an der Position reizt, wie er das Verhältnis zur TU München sieht und was sich für die Studierenden ändern wird (SZ Plus).

Kaiser, Künstler, Sergeant Stark Fantastische Spieler und ebenso fantastische Funktionäre haben den FC Bayern zum bedeutendsten deutschen Fußballklub gemacht. Zum Jubiläum nominiert die SZ einen Kader mit den wichtigsten Protagonisten – und ein paar Überraschungskandidaten (SZ Plus).

Bildband über den FC Bayern: Da gibt's sogar Spielerinnen (SZ Plus)

„Ich habe absolut keine Lust, mir München in der Zeit anzugucken“ Seit Mitternacht streiken Beschäftigte des öffentlichen Diensts am Münchner Flughafen. 1300 Flüge sind annulliert. Passagiere, die trotzdem reisen, müssen Umwege in Kauf nehmen – oder sehr lange warten.

Die Risikogruppen auf Münchens Straßen: Senioren und Radfahrer Im vergangenen Jahr starben 19 Menschen, fast alle waren 65 Jahre oder älter. Auch Fußgänger sind gefährdet. In welchen Bereichen die Polizei noch eine Zunahme von Unfällen beobachtet.

Neue Spur zu Brand in jüdischem Altersheim Das Attentat in der Reichenbachstraße im Jahr 1970 ist eines der schlimmsten ungeklärten Verbrechen nicht nur in der Geschichte Münchens, sondern auch der Bundesrepublik. Aber jetzt könnte es neue Ermittlungen geben (SZ Plus).

Jens Lehmann investierte in Wirecard – und verliert 750 000 Euro Der Ex-Nationaltorwart wollte nach der Pleite des Finanzdienstleisters gegen dessen Wirtschaftsprüfer klagen. Doch auf seinem Verlust bleibt er sitzen, weil er eine Frist vor Gericht versäumte (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Tourismus: München feiert Rekorde mit Superstars

Muslime in München: „Die religiöse Sprache hat die Kraft, Brücken zu bauen oder Mauern zu errichten“

München: Ist der Finder von Chamäleon „Lucifer“ gar kein Retter – sondern Täter?

Schleichverkehr: Mit Google Maps durch schmale Straßen

Poccistraße: Linienbus muss scharf bremsen - drei Passagierinnen verletzt

Engagement gegen Antisemitismus: Morddrohungen gegen Uschi Glas - Justiz ermittelt

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Sucht und Obdachlosigkeit : „Ich wusste, jetzt ist genug – entweder ich höre auf, oder das war es“ Walter Bulfon war ganz unten, alkoholabhängig und obdachlos. Erst nach einem schweren körperlichen Zusammenbruch hört er auf zu trinken und kämpft. Das Jobcenter vermittelt ihn an ein Integrationsprojekt für Langzeitarbeitslose, heute arbeitet der 63-Jährige wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt. Eine Erfolgsgeschichte. Von Gudrun Regelein

SZ Plus Sanna Marin in München : Feiern und fürchten Finnlands Ex-Regierungschefin spricht bei den „Best Brands Awards“ über Krieg und die Naivität Europas. Es ist eine Party zwischen Warnung und Werbung. Von Annette Reuther

UNSER KULTURTIPP

SZ Plus „Mephisto“ an den Münchner Kammerspielen : Opportunismus oder Widerstand Nach dem Erfolg „Die Vaterlosen“ inszeniert Jette Steckel Klaus Manns „Mephisto“ an den Münchner Kammerspielen. Sie stellt darin die sehr gegenwärtige Frage, wie sich Künstler innerhalb eines faschistischen Regimes positionieren. Von Yvonne Poppek

