Was beim neuen Starkbierfest von Giesinger Bräu geboten ist, was der Erfolg der AfD für München bedeutet, wie sich der Münchner Norden verändern soll und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

„Mindestens 20 000 Liter dürften schon fließen“ Giesinger veranstaltet erstmals ein Starkbierfest und hat sich dafür ein Zelt aufs Gelände in der Lerchenau gestellt. Brauerei-Gründer und Geschäftsführer Steffen Marx erzählt, was bei diesem Testlauf für die Wiesn geboten ist, was er schon lernen musste - und wie er sein Bier aufs Oktoberfest bringen will (SZ Plus).

Starkbierfeste und Fastenpredigten: Wo Starkbier fließt und die Leviten gelesen werden

Was der Erfolg der AfD für München bedeutet Die in Teilen rechtsextreme Partei hat auch in der Stadt deutlich mehr Zuspruch bekommen als bei der Wahl 2021. In der AfD hofft man nun auf einen Erfolg bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr, der die Arbeit im Stadtrat verändern könnte (SZ Plus).

„Wir werden immer laut bleiben“ Nach 40 Jahren tritt eine neue Doppelspitze in Münchens großem Jugend- und Kultur-Träger an: Julia Viechtl und Andreas Huber stehen vor großen Herausforderungen wie dem Rechtsruck der Gesellschaft und einer Generalsanierung.

Alle Infos zur Starkbierprobe auf dem Nockherberg 2025 Am 12. März finden die Fastenpredigt und das Singspiel statt. Wer erstmals auf der Bühne steht, von wem der Ministerpräsident heuer die erste Mass bekommt und was das Salvator-Bier diesmal kostet.

Wie sich der Münchner Norden verändern soll Eine Woche lang saßen Experten und Bürger zusammen, um sich zu überlegen, wie die geplante Bebauung im SEM-Gebiet rund um Feldmoching aussehen könnte. Eine Ausstellung zeigt nun die Ergebnisse.

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess in München: Angeklagter soll Marihuana aus tödlichem Drogendeal verkauft haben

James Blunt in der Olympiahalle: Abklatschen mit dem Schnulzensänger (SZ Plus)

Olympiapark: Schwan prallt gegen Brücke und wird in Feuerwehrhaus behandelt

Freimann: Wieder Goldketten-Raub bei Konzert im Zenith

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Freizeitsport : Jahrein, jahraus am Riemen reißen Sie sind schon über 80, doch der Trainingseifer der Altersgruppe bei der Rudergesellschaft München 1972 ist ungebrochen und nur selten eine Frage des Wetters. Wie Rudern selbst bei tiefen Temperaturen und im fortgeschrittenen Alter nicht nur fit hält, sondern auch Spaß macht. Von Raphael Stüdeli

SZ Plus Interkulturelles Kochprojekt : Wäre die Welt nicht schöner, würden sich Menschen besser kennen? Ein fremdes Land, eine fremde Kultur, eine fremde Sprache: Oft ist der Neuanfang fernab der Heimat nicht einfach. Verona My Hong will deswegen Menschen in einem Kochprojekt zusammenbringen – und mitnehmen auf eine kulinarische Reise. Von Lisa Mattern

UNSER FREIZEITTIPP

Der Tag, an dem die Welt nicht unterging In der aktuellen Ausstellung „Messengers from above“ in der Eres Stiftung in München dreht sich alles um Meteoriten, diese mysteriösen Boten aus dem All (SZ Plus).

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg