Wo in München es besonders gute Krapfen gibt, welche Niederlagen die Politiker in der Stadt bei dieser Bundestagswahl befürchten müssen, wie es mit der Besetzung des Kulturreferats weitergeht und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie schmecken die Krapfen in München? Was kostet der Nougathimmel, woraus ist die „Termitenplage“ gemacht und wie isst man einen Krapfen, der irgendwie auch Dampfnudel sein will? Wir haben das Gebäck an zehn Orten in der Stadt getestet.

Wem verdirbt der Wähler die Party? Am Sonntagabend treffen sich Kandidaten, Großkopferte und Helfer der Parteien. Nicht alle werden Grund zum Feiern haben. Wer bisher jubeln durfte - und welche Niederlagen die Politiker in der Stadt diesmal befürchten müssen (SZ Plus).

Zum dritten Mal: Grüne scheitern mit Kandidaten Nach dem Gerichtsbeschluss, wonach Florian Roth sein Amt als Kulturreferent nicht antreten darf, prüft die Stadt, ob sie neu ausschreiben muss. Derweil streuen andere Parteien Salz in die Wunden der Grünen - denn für die ist es ein Déjà-vu.

„Wir waren nur im Funktioniermodus, es war Chaos“ Schock, Fassungslosigkeit, Krisenmanagement und danach die quälenden Bilder im Kopf: Einsatzkräfte und Demoteilnehmer erzählen, wie sie den Tag des Anschlags erlebt haben. Und wie es ihnen inzwischen geht (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Verkehrsprojekt: 104 Millionen Euro für eine Trambahn-Brücke

Wechsel in Münchner Sterne-Gastronomie: Bobby Bräuer feiert Abschied von seinem Esszimmer (SZ Plus)

Fußball: München will „Nations-League-Dingsda“ nun doch

Historisches Gräberfeld wird zur Baustelle: Stromtrasse führt durch Südfriedhof

Neuhausen: Häufung von Taschendiebstählen am Rotkreuzplatz - Polizei schnappt 28-Jährigen

Bei Baumschnittarbeiten: Lastwagen fährt gegen Arbeitsbühne – zwei Schwerverletzte

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Fotoserie von Caro Dirscherl : Einblicke ins Rotlichtmilieu Mit ihrer Ausstellung „Red Light“ zum Thema Sexarbeit hat die Münchner Fotografin Caro Dirscherl Aufsehen erregt. Wie die zugehörige Serie entstand, die ein auffallend positives Bild der Prostitution zeichnet. Von Jürgen Moises

SZ Plus Schauspielerin Therese Giehse : Die beim Granteln lächelte Vor 50 Jahren starb Therese Giehse, die mit ihrer letzten Rolle in Helmut Dietls „Münchner Geschichten“ noch einmal ihren Charme zeigte. Dafür muss man sie lieben – ganz besonders heute. Von Christian Mayer

UNSER GASTROTIPP

Mr. Tonkey im Westend : Champagner schlürfen unter Rockys Augen Das Mr. Tonkey wirkt, als hätte die KI es entworfen: nostalgisch und ein wenig schräg. Thomas Hertlein hat seine Weinbar mit Kreativität gestaltet – und die lebt er auch bei den Drinks aus. Von Sarah Maderer

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg