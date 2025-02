Von Clara Leis

Die Ludwig-Maximilians-Universität bekommt einen neuen Präsidenten Matthias Tschöp wird künftig der größten Universität Deutschlands vorstehen. Wer der neue Präsident ist, warum Bayerns Wissenschaftsminister Blume ihn für die „Idealbesetzung“ hält - und was Kritiker nun befürchten.

Warum war Farhad N. noch in Deutschland? „Die Geschichte nur erfunden, um ein Bleiberecht zu erhalten“: Sein Asylantrag war 2020 mit deutlichen Worten einer Richterin abgelehnt worden – und trotzdem durfte Farhad N. bis zum tödlichen Anschlag in München bleiben. Wie ist das möglich? Eine Rekonstruktion (SZ Plus).

Anschlag in München Hinweise auf Turbo-Radikalisierung des Attentäters

Wie die nächste Bundesregierung das Leben in München beeinflussen kann Wohnen, Verkehr, Gesundheitspolitik, Finanzen - die SZ stellt an vier wichtigen Themengebieten beispielhaft dar, wie sich Entscheidungen in Berlin auf die Münchnerinnen und Münchner auswirken (SZ Plus).

Verwaltungsgericht untersagt Besetzung des Chefpostens im Kulturreferat Ursprünglich hätte der Grünen-Politiker Florian Roth die Stelle antreten sollen. Doch ein anderer Bewerber klagte – und bekam nun Recht.

Warum Ella und Emma ganz besondere Zwillinge sind Die beiden haben nicht am gleichen Tag Geburtstag. Wie es dazu kommt, warum Zwillingsentbindungen zunehmen und diese immer mit einem Risiko verbunden sind.

Irischer Nationalfeiertag in München: St.-Patrick’s-Day-Komitee bangt um seine Parade

Verkehr in München: Mehr Platz für Radfahrer in der Schwanthalerstraße

Nahverkehr: MVV-Gebiet wächst weiter – nun will Landshut beitreten

SZ Plus Jurist Benno Ziegler : Verhinderer oder Gestalter? Der Anwalt, der ständig bei Münchens großen Fragen mitmischt Hochhäuser, große Neubauviertel, Abriss der Tierklinik, Probleme mit Grundwasser: Benno Zieglers Kanzlei ist klein, aber seine Themen haben oft öffentliche Strahlkraft. Über einen Rechtsanwalt, der manchmal zum Aktivisten wird. Von Sebastian Krass

SZ Plus Sicherheitskonferenz : Kasernenstuben nicht fein genug? Offizieranwärter der Luftwaffe machen extra ihre Zimmer frei, doch 200 Beamte der Polizei aus Baden-Württemberg und Berlin lehnen die Übernachtung im Fliegerhorst Fürstenfeldbruck ab. Sie verlangen ein 4-Sterne-Hotel. Von Erich C. Setzwein

Kostümpartys 2025 in München : Wo die Münchner Fasching feiern Der Fasching in München hat es schwer, in diesem Jahr ganz besonders. Aber viele Münchner trotzen der traurigen Lage und halten die Stimmung hoch – an vielen Orten, wo man es gar nicht erwartet. Von Michael Zirnstein

