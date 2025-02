Womit die Stadt den Betroffenen und Hinterbliebenen des Anschlags gedenkt, was die Ermittler bisher herausgefunden haben, wie München die E-Mobilität in Schwung bringen will und mehr.

Von Hannah Hübner

Gottesdienst für Betroffene in Frauenkirche - Söder und Reiter erwartet Nach dem Anschlag findet um 18 Uhr einen Gottesdienst für Betroffene, Angehörige und Einsatzkräfte geben. Der Oberbürgermeister sagt unterdessen einen Empfang im Rathaus ab.

Wie die Ermittler arbeiten Eine Soko mit 140 Mitgliedern, Terrorexperten, der Generalbundesanwalt in Karlsruhe: Wer bei der Aufklärung des tödlichen Anschlags in der Münchner Seidlstraße welche Rolle spielt – und was die Ermittler bisher herausgefunden haben (SZ Plus).

Die Todesfahrt und ihre Folgen: Der Anschlag ist eine Bewährungsprobe für die Stadt – bisher hat München sie bestanden (SZ Plus) (Kommentar)

Wie München die E-Mobilität in Schwung bringen will Die Zulassungen von Elektroautos nehmen ab, ein Ärgernis sind fehlende Ladestationen. Das will die Stadt nun ändern, doch E-Autofahrer müssen gleich doppelt Geduld mitbringen.

Schottische Fans planen Party auf dem Marienplatz Die Anhänger von Celtic Glasgow wollen an diesem Dienstag vor der Champions-League-Partie gegen den FC Bayern in München wieder lautstark feiern. Mittendrin: die Mitglieder des Fanclubs „Bavarian Celtic Bhoys“.

Mann soll betrunkene und bewusstlose Frauen vergewaltigt haben Die Taten sollen sich im Umfeld einer Reitergemeinschaft ereignet haben. Der angeklagte 50-jährige Student schweigt vor Gericht, und der Prozess gestaltet sich als problematisch.

Comedy im neuen „Barbastelle“-Club des Bergson Kulturkraftwerks: Ein Start zum Lachen

Polizeieinsatz: Betrunkener Graffitisprayer legt Zugverkehr teilweise lahm

Chiemgaustraße: Drei Männer retten über 80-Jährige aus brennender Wohnung

SZ Plus Feminismus im Nachtleben : „Man kann als Veranstalterin nicht versprechen, dass keine Übergriffe stattfinden“ Keine anzüglichen Berührungen, keine geiernden Blicke: Alba Wilczek und Antonia Thieme wissen, was ein Clubabend bieten muss, damit sich Frauen wohlfühlen. Von Melissa Kleindienst

SZ Plus Shu Lea Cheang im Haus der Kunst München : Küss mich oder ich lösch dich Mit einem Sci-Fi-Porno sorgte sie für Aufregung. Nun ist Shu Lea Cheang, eine Pionierin der internetbasierten Kunst, mit ihrer Ausstellung „KI$$ KI$$ – KILL KILL“ im Haus der Kunst zu Gast. Dort wachsen Schwammerl aus einem abgefackelten Auto und ein Avatar lässt uns an der Welt der schmutzigen Worte teilhaben. Kritik von Evelyn Vogel

Café in Bogenhausen : Wo sich Nachbarn austauschen und frühstücken Das Luitpold & Auguste ist Tagesbistro und Feinkostladen in einem. Doch es lebt vor allem von seiner familiären Atmosphäre – und einem köstlichen Frühstück. Von Sandra Kunkel

