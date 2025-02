Rekonstruktion des mutmaßlichen Anschlags in München, 150 Rettungskräfte im Einsatz, Reaktionen von Politik und Gesellschaft auf einen schwarzen Tag und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Mann fährt in München in Menschenmenge In der bayerischen Landeshauptstadt werden 30 Personen bei einem mutmaßlichen Anschlag mit einem Auto verletzt. Ermittler sehen Hinweise auf eine möglicherweise islamistische Gesinnung des Fahrers.

Rekonstruktion eines schwarzen Tages Ein Kleinwagen jagt am Donnerstagvormittag in einen Demonstrationszug. 30 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wird festgenommen. Wie der Tag ablief (SZ Plus).

Der nächste Schlag Sie trafen sich, um für ihre Arbeitnehmerrechte zu kämpfen. Dann waren da plötzlich überall Schreie. Über den mutmaßlichen Anschlag und die Frage, wie das passieren konnte in einer Stadt, die gerade voller Polizisten ist (SZ Plus).

Mutmaßlicher Anschlag Diese Tat stellt die Gesellschaft wieder auf eine harte Probe (Kommentar) (SZ Plus)

„Ein Massenanfall von Verletzten“ 150 Retter kümmern sich um die zum Teil schwer verwundeten Menschen. In der Innenstadt müssen drei Schockräume parallel betrieben werden (SZ Plus).

„Die ganze Stadt steht unter Schock“ Der mutmaßliche Anschlag auf einen Demozug der Gewerkschaften hat in der Münchner Politik und Gesellschaft Entsetzen ausgelöst. Neben der Sorge um die Verletzten, darunter viele städtische Mitarbeiter, gibt es auch mahnende Worte.

Wer sind die Terror-Ermittler, die jetzt übernehmen? Wenn Extremismus-Verdacht besteht wie jetzt in München, schaltet sich die „Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus“ ein. Wie die Strafverfolger arbeiten.

WEITERE NACHRICHTEN

Arbeitskampf im öffentlichen Dienst: Großstreik in München – jede zweite städtische Kita bleibt zu

Vor Münchner Sicherheitskonferenz: J. D. Vance besucht KZ-Gedenkstätte Dachau (SZ Plus)

Brauerei Münchner Kindl: Auf dem besten Weg zum achten Münchner Bier

Prozess in München: Nach Attacke mit Axt: 37-Jähriger muss in geschlossene psychiatrische Klinik

Bauarbeiten an der U3 und U6 ab 17. Februar: Fast vier Monate mit Umsteigen und Umwegen

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus „Man muss auf diesen Putin zugehen“ : Was die Friedensaktivistin Maria Feckl antreibt Die Organisatorin der Münchner Friedenskonferenz, einer Gegenveranstaltung zur Sicherheitskonferenz, hat klare Positionen, zum Ukraine-Krieg und zum Israel-Palästina-Konflikt. Und sagt: „Wir stellen die Fragen, die gestellt werden müssen.“ Von Bernd Kastner

SZ Plus Als Underdog in den Wettbewerb der Berlinale : „Wir haben nur Absagen bekommen, es war wirklich katastrophal“ Kaum einer hatte diesen Film auf dem Schirm, niemand rechnete mit ihm: Nun läuft „Was Marielle weiß“ im Wettbewerb der Berlinale. Wie es zu diesem kleinen Münchner Wunder kam. Von Josef Grübl

UNSER FREIZEITTIPP

SZ Plus Alte Rollenbilder in der Wissenschaft : Was Frauen tun müssen, wenn sie Karriere machen wollen Eine Ausstellung widmet sich Forscherinnen und ihrem oft steinigen Weg in höhere Positionen – und sendet eine Botschaft, die weit über das Thema Frauenförderung hinaus geht. Von Nicole Graner

