Wo die neuen Pumuckl-Ampeln stehen, warum die Wärmepumpe Deutschland spaltet, was für das neue Quartier M-Park in Obersendling geplant ist und mehr.

Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Hurra! Hurra! Der Pumuckl regelt in München jetzt den Verkehr Normalerweise hat es der freche Kobold ja nicht so mit Regeln. Doch in der Nähe der ehemaligen Meister-Eder-Werkstatt zeigt er Fußgängern künftig, wann sie über die Straße dürfen. Wo die neuen Ampeln stehen.

Warum die Wärmepumpe Deutschland spaltet Die Nachfrage ging zuletzt dramatisch runter, jetzt verunsichert auch noch die CDU Hauseigentümer. Warum Experten Wärmepumpen trotzdem anpreisen und welche falschen Gerüchte kursieren (SZ Plus).

Drei Hochhäuser für den Münchner Süden - und ein Park An der U-Bahn-Station Obersendling plant ein Investor ein dicht bebautes Quartier mit etwa 500 Wohnungen und 5000 Arbeitsplätzen - so viele wie auch bei einem benachbarten Projekt. Wer soll so viele neue Büros eigentlich nutzen?

„Macht die Paketposthalle platt“ Ist ein Erhalt des denkmalgeschützten Bauwerks, das Teil eines Neubaugebiets mit zwei 155-Meter-Türmen werden soll, im öffentlichen Interesse? Der Architekt Michael Biedermann hat dazu eine klare Haltung (SZ Plus).

Franck Ribéry und Arjen Robben wieder auf dem Platz - und im Gerichtssaal Ein Grafiker zeichnet die vielleicht beste Flügelzange des FC Bayern als „Badman und Robben“, der Klub vermarktet das Duo selbst. Der Streit ums Urheberrecht geht nun in die Verlängerung vor dem Oberlandesgericht - und das lässt eine Tendenz durchblicken.

WEITERE NACHRICHTEN

Amtsgericht: Uropa spricht 16-Jährigen in U-Bahn an und begrapscht ihn bei sich zu Hause

Kriminalität: Betrunkener Autodieb kann Motor nicht starten

Öffentlicher Nahverkehr: Deutschandticket: „Es wird bald 89 Euro kosten“

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Münchner Kandidaten für die Bundestagswahl : Vier gewinnt? Wolfgang Stefinger holte seit 2013 drei Mal das Direktmandat im Münchner Osten. Nun tritt der CSU-Politiker noch einmal an, und das nach einer Zeit mit extremen Höhen und Tiefen. Von Heiner Effern

SZ Plus Geschichte : Das Leben des einfachen Arbeiters Johann Gammerl Johann Gammerl macht 1936 etwas Besonderes: Er schreibt eine Autobiografie. Sein Ururenkel veröffentlicht sie Jahrzehnte später. Sie liefert bemerkenswerte Einblicke in das Leben und Sterben gewöhnlicher Menschen in Bayern vor 150 Jahren. Von Patrick Wehner

UNSER GASTROTIPP

CaféDotKom in der Brienner Straße : „Die Konkurrenz findet ja nicht auf dem Teller statt“ Im CaféDotKom geht es um mehr als köstliches Essen. Kultur und Austausch gehören zum Erlebnis dazu. Könnte das ein Zukunftsmodell für die strauchelnde Gastronomie sein? Von Sarah Maderer

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg