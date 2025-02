Was für und was gegen eine Bewerbung der Stadt für Olympia spricht, warum die Sicherheitskonferenz dieses Jahr die Polizei besonders herausfordert und mehr.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

So will München die Olympischen Spiele holen Die Stadt feilt an ihrer Bewerbung und setzt dabei auf Nachhaltigkeit dank der Sportstätten von 1972. Doch längst nicht alle Arenen sind wettkampftauglich und viele Fragen offen. Stehen die Münchner überhaupt hinter der Idee (SZ Plus)?

Meinung: Soll sich München für die olympischen Sommerspiele bewerben? Es gibt berechtigte Kritik, aber trotz all dem ist das Projekt reizvoll – wenn man es richtig angeht (SZ Plus)

Warum die Sicherheitskonferenz die Polizei dieses Jahr besonders herausfordert Es könnte das bisher größte Treffen im Bayerischen Hof werden. 60 Staats- und Regierungschefs werden erwartet, unter ihnen auch der US-Vizepräsident. Doch nicht allein diese Rekordkulisse bestimmt die schwierige Sicherheitslage.

Münchner Uni verhindert Vortrag von UN-Sonderberichterstatterin Die Menschenrechtlerin Francesca Albanese ist eine scharfe Kritikerin Israels. Nun hat die Ludwig-Maximilians-Universität einen für sie reservierten Hörsaal storniert. Wissenschaftler sehen darin einen „gefährlichen Präzedenzfall“.

Religionsgemeinschaften rufen erstmals zur Wahl auf Ihre Stimme sollen ihre Mitglieder einer der Parteien geben, die für eine „demokratische Gesellschaft stehen“. Und nicht der AfD.

Damit Opfer von Hassverbrechen schnelle Hilfe finden Das Münchner Polizeipräsidium vermittelt Betroffene künftig direkt an Beratungsstellen. Das ist dringend nötig, denn die Zahl der Übergriffe steigt rasant.

Hightech für das Herz Die München Klinik verbessert die kardiologische Versorgung. In Bogenhausen gibt es nun mehr Platz und vier Herzkatheterlabore. Und die Ärzte müssen ihre Patienten nicht mehr mithilfe von Bleischürzen operieren.

WEITERE NACHRICHTEN

Kultur: München soll einen Opernball bekommen

Neue Ausbildung: Google und TU München starten Programm gegen Cyberkriminalität

Englischer Garten: Surfer starten Petition für den Zugang zur kleinen Welle

Unfall in Riem: Münchner stirbt unter seinem umgekippten Auto

Prozess am Amtsgericht München: Harte Strafe für junge Schock-Anruferin

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Münchens letzter Filmplakate-Maler : Eine Woche Arbeit für ein Bild Seit den Achtzigerjahren malt René Birkner Filmplakate für Münchner Kinos. Sie waren ein Hingucker im Straßenbild. Nun hat mit dem Filmtheater am Sendlinger Tor sein vorletzter Kunde aufgegeben. Das letzte Plakat wird als Andenken aufbewahrt. Interview von Sabine Buchwald

SZ Plus SZ Kolumne Typisch deutsch : Zieh Leine Warum machen sich viele Münchner die Mühe, selbst bei Wind und Wetter jeden Morgen mit ihrem Hund Gassi zu gehen? Und warum werden die Tiere einfach so losgelassen? Kolumne von Imaan Huseen Dinnle

UNSER KULTURTIPP

SZ Plus Lee Miller im Amerikahaus München : Die Frau aus Hitlers Badewanne Eine Ausstellung in München zeigt das herausragende Werk von Lee Miller. Bei der Eröffnung waren der Sohn und die Enkelin der Fotografin zu Gast. Von Jürgen Moises

