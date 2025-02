Terrorismus-Experte über die Brandanschlagserie, grüne Stadtratsfraktion will Änderung des Müll-Systems, Rabbiner soll Studenten sexuell belästigt haben: diese und mehr Themen aus München.

Von Lisa Miethke

„Sie werden sich noch spektakulärere Ziele suchen“ Wer steckt hinter der mysteriösen Serie an Brandstiftungen in und um München? Die Polizei hat eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt, hält sich ansonsten aber bedeckt. Terrorismus-Experte Hans-Jakob Schindler prophezeit: Es wird weitere Anschläge geben. (SZ Plus)

Grüne in München wollen Änderung des Müll-Systems Die Stadtratsfraktion will mit einer Abgabe auf To-go-Verpackungen die Gebühr für die Restmülltonne senken. Das Geld soll den Bürgern an anderer Stelle zugutekommen. OB Reiter kritisiert den Vorstoß des Koalitionspartners als „kontraproduktiv“.

Rabbiner soll Studenten sexuell belästigt haben Der Geistliche arbeitete als Dozent und soll sich dem 27-Jährigen gegen dessen Willen genähert und ihn geküsst haben. Der Beschuldigte legt Einspruch gegen seinen Strafbefehl ein. Das Gericht zeigt sich milde. (SZ Plus)

Warum die Veranstalter vor einem politischen Dilemma stehen Die Kundgebung gegen den Rechtsruck wird am Samstag auf der Theresienwiese stattfinden. Nach der gemeinsamen Abstimmung von Union und AfD steht die Demo vor einem Dilemma.

Wie Experten den Missbrauch in Münchner Kinderheimen aufarbeiten Das Deutsche Jugendinstitut soll der Frage nachgehen, ob es in Kinderheimen ein Netzwerk an Tätern und Mitwissern gab. Bisher haben sich 210 Betroffene von Gewalt gemeldet.

„Kein anderes Land steht so schlecht da wie Deutschland“ Zum Wahlkampf-Auftakt bespielt Sahra Wagenknecht die große Bühne Marienplatz. Der Andrang ist allerdings mäßig, die Botschaften der BSW-Spitzenkandidatin dafür gewohnt düster.

Prozess am Amtsgericht München: Mann filmt Freundin heimlich beim Sex – und verschickt die Videos

Paulaner verklagt Karlsberg: Kann man diese zwei Spezi verwechseln?

Mit Glasfaseranschluss: M-net verspricht Internet mit Rekordgeschwindigkeit

Sanierung des Künstlerhauses: Villa Stuck öffnet wieder im Herbst

Polizei: Graffiti-Zeichner überführt sich selbst

SZ Plus Politik in München : Stadtrat Roland Hefter singt wieder gegen die AfD Der Musiker und SPD-Politiker protestierte bereits 2018 mit einem Song gegen Rechtsextremismus. Das Video dazu wurde vier Millionen Mal angesehen. Heute sagt Hefter: „Die Spaltung, die wir jetzt in der Gesellschaft haben, die ist der Wahnsinn.“ Interview von Heiner Effern

SZ Plus Film über Feminismus : Nichts zu verlieren - außer Männer Hanna Hocker hat einen Film über die Vorkämpferinnen des Feminismus gedreht. Über eine Spurensuche im ersten Frauenbuchladen Deutschlands und die Frage, was die feministischen Generationen einst und heute trennt. Von Luca Lang

SZ Plus Das Marie-Therese in der Ludwigsvorstadt : Ein wechselhaftes Wirtshaus In der Pettenkoferstraße soll das Marie-Therese-Gasthaus die Tradition in unsere Zeit führen. Da ist noch Raum für Entwicklung. Von Tankred Tunke

