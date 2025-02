Wie die Grippewelle in der Stadt rollt, warum ein Zaun an der kleinen Eisbachwelle errichtet wurde, wie es mit der Paketposthalle weitergeht und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Wenn der Arzt täglich 70 fiebernde Kinder behandelt Die Grippewelle spült gerade besonders viele Jüngere in die Praxen. Wie man den Kleinsten am besten helfen kann, ob sich eine Impfung noch lohnt und bei welcher Krankheit es Hoffnung auf Entwarnung gibt (SZ Plus).

Zaun soll Eisbach-Surfern das Leben schwer machen Seit Jahren streiten Anwohner und Sportler um die sogenannte kleine Welle im Englischen Garten. Nun wurde eine Barriere so versetzt, dass Surfer gar nicht mehr oder nur unter größerer Gefahr ins Wasser kommen. Das will die Politik so nicht hinnehmen.

Wie geht es mit der Paketposthalle weiter? Mit einem großen Flohmarkt ist inzwischen Leben in die denkmalgeschützte Halle gezogen. Nun beschäftigt sich der Stadtrat erneut mit dem Projekt. Doch kann der Investor es tatsächlich stemmen? Antworten auf die wichtigsten Fragen (SZ Plus).

Polizei sucht mit Hubschraubern und nimmt Tatverdächtigen fest Nach einem Körperverletzungsdelikt in Trudering-Riem fahndete die Polizei mit großem Aufwand nach dem mutmaßlichen Gewalttäter und konnte ihn am späten Abend schließlich festnehmen.

WEITERE NACHRICHTEN

Bundestagswahl 2025: München verschickt Briefwahlunterlagen – welche Fristen jetzt gelten

Nymphenburg: Radfahrerin nach Unfall reanimiert

Tagung in München: AfD und BSW bei der Sicherheitskonferenz unerwünscht

Einbruch in Nymphenburg: Handtaschen und Schmuck im Wert von 500 000 Euro gestohlen

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Autoimmunerkrankung mit 18 : "Hoffentlich überlebe ich bis morgen“ Simon Merkle ist 18, als bei ihm eine Herzkrankheit diagnostiziert wird. Nach einem Fußballtraining stirbt er fast, an seinem ersten Uni-Tag wird er zweimal ohnmächtig. Wie ist es, als junger Mensch plötzlich um sein Leben fürchten zu müssen? Von Luka Kraft

SZ Plus Olympia-Bewerbung München : Dabei sein ist alles Sollte München 2040 Olympia-Austragungsort werden, wäre das auch für Sportstätten im Umland eine Chance: die Regattastrecke in Oberschleißheim, die Schießanlage in Garching - aber auch Hochburgen von Disziplinen, die es 1972 noch gar nicht gab. Von Stefan Galler, Iris Hilberth und Martin Mühlfenzl

UNSER GASTROTIPP

Café Miss Lilly’s : Eine kleine Frühstücksweltreise Britisch, italienisch oder levantinisch: Im Miss Lilly’s in Giesing kann man international frühstücken. Sogar auf manchem Teller treffen verschiedene Kulturen aufeinander. Von Benedikt Karl

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg