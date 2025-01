Was die Abstimmung im Bundestag in München auslöst, wie Demonstrierende ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen, mit welcher neuen Masche Callcenter-Betrüger viel Geld erbeuten und mehr.

Von Clara Leis

Was die Schockwellen der Abstimmung im Bundestag in München auslösen Alle Abgeordneten der CSU und der FDP aus München votieren für eine rigidere Migrationspolitik und nehmen dabei in Kauf, dass die AfD die Mehrheit beschafft. Die Stadtpolitik ist in Aufruhr (SZ Plus).

Proteste vor Münchner CSU-Zentrale: Mehrere Tausend wollen „Brandmauer“ errichten Am Donnerstagabend demonstrieren viele gegen die Zusammenarbeit von Union und AfD im Bundestag. Sie wollen mittels spezieller Technik ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen.

Callcenter-Betrüger erbeuten mit neuer Masche außergewöhnlich viel Geld Die Polizei warnt vor Kriminellen, die übers Telefon einschüchtern und drohen, um Überweisungen zu erzwingen. Das Ziel sind aber nicht Senioren, und auch die Vorgehensweise ist ungewöhnlich (SZ Plus).

Münchner CSU will Fußball-Fans in Hochbrück abfangen Ein Parkhaus am U-Bahnhof soll bei Spielen in Fröttmaning den Verkehr in den Wohnvierteln reduzieren. Die Parteifreunde in Garching sind von dem Vorstoß überrascht.

Wie der Radiosender egoFM überleben will egoFM sieht seine Zukunft komplett im Internet und möchte seinen Hörern einen werbefreien Bezahl-Stream anbieten. Zu den Überlegungen gehört auch, auf eine UKW-Frequenz zu verzichten (SZ Plus).

Konjunkturumfrage: Düstere Aussichten fürs Handwerk

Bewährungsstrafe: Vergewaltigung beim ersten Date (SZ Plus)

Pop-Festival im Olympiapark: Das Superbloom lockt 2025 mit Post Malone und weiteren Stars

Trudering: Autowerkstatt brennt – Bahnstrecke muss gesperrt werden

Unfall in Neuperlach: 14-Jähriger auf Schulweg schwer verletzt – Unfall-Fahrer flüchtet zunächst

Nachtflohmarkt zum Auftakt : Paketposthalle jetzt für alle offen Es geht los im „Pineapple Park“: Ein Nachtflohmarkt zieht als erster Nutzer in die Paketposthalle. Michi Kern und Partner planen einen „sozialen Spielplatz “ mit Sportangeboten, Ausstellungen und der größten Hüpfburg der Stadt. Von Michael Zirnstein

SZ Plus Gastronomie in München : Was ist das Erfolgsgeheimnis von L'Osteria? Wo andere Restaurants schließen müssen, zieht die Münchner Pizza-Kette ein. Sie hat schon zehn Lokale in der Stadt, 195 in ganz Europa. Und es sollen noch mehr werden. Von Sandra Kunkel

SZ-Podcast „München persönlich“ : Comedian Max Osswald über Witze, die keiner lustig findet, und Grenzen des Humors Der Münchner schreibt Moderationen und Gags für Fernseh-, Radio- und Social-Media-Formate. Welche Grenzen kennt Humor? Was macht man, wenn niemand lacht? Und wie läuft sein Schreibprozess ab? Von Jana Jöbstl

