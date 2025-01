Wie Wirte um Zelte auf der Wiesn kämpfen, die Stadt verlangt mehr als 20 Euro pro Quadratmeter in der Wohnanlage Hohenzollernkarree, wer die Kosten für Flüchtlinge in München trägt und mehr.

Von Franziska Peer

Wie Wirte um Zelte auf der Wiesn kämpfen Um bei der Vergabe erfolgreich zu sein, werden schon mal 300 000 Euro in ein neues Zelt investiert. Was bei der Bewerbung noch helfen kann und auf welches Zelt die Giesinger-Brauerei ein Auge geworfen hat (SZ Plus).

Mietwucher oder angemessen? Stadt verlangt mehr als 20 Euro pro Quadratmeter Vor zwei Jahren hat die Stadt das Hohenzollernkarree in Schwabing privaten Investoren abgekauft, um bezahlbaren Wohnraum zu sichern. Doch viele Bewohner zahlen immer noch deutlich mehr, als nach dem Mietspiegel vorgesehen. Nun macht die Politik Druck (SZ Plus).

Wer zahlt für die Flüchtlinge? Die Stadt und die Regierung von Oberbayern streiten seit zehn Jahren darüber, wer für Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden aufkommen muss. Es geht um mehr als 52 Millionen Euro und die Frage, ob die Kommune Klage erhebt.

Der Mann, der Jugendlichen Selbstbewusstsein gibt Franz Will arbeitet seit 50 Jahren als Sozialarbeiter. Er fotografierte Jugendliche - und hat manche von ihnen nun als Erwachsene noch einmal abgelichtet (SZ Plus).

Ein Räumdienst, der nicht räumen kann, muss trotzdem bezahlt werden Anfang Dezember 2023 legt ein Schneechaos die Landeshauptstadt lahm. Auch ein privater Winterdienst kommt nicht mehr durch – und erhält deshalb die Kündigung.

Hauptbahnhof Stadt schafft Parkplätze für 650 Fahrräder Prozess Klimablockade von Jesuitenpater kommt erneut vor GerichtWeiße-Rose-Gedächtnisvorlesung „Machen wir es uns nicht zu einfach“ Höchste Zahl seit 40 Jahren Deutsches Museum erlebt hohen Besucher-Zuspruch

SZ Plus Verdacht auf Untreue : Kunstskandal erschüttert Münchens Sammlerszene Die Galerie Thomas gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Kunsthandlungen Deutschlands. Nun ist sie pleite, Inhaber Raimund Thomas an keiner seiner Adressen zu erreichen, Tochter Silke saß in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines mutmaßlichen Schadens in zweistelliger Millionenhöhe. Wie kam es dazu? Von Susanne Hermanski

SZ Plus Corona-„Patient 1“ : „Ich war das deutsche Versuchskaninchen“ Nach fünf Jahren gibt der erste Corona-Infizierte Deutschlands seine Anonymität auf. Warum geht er diesen Schritt? Ein Gespräch über Aufarbeitung, Schuldgefühle und Gerüchte, die über ihn kursieren. Interview von Carolin Fries

SZ-Serie: Ab ins Museum : „Ein echtes Juwel in Oberbayern“ Der Mariendom, das Diözesanmuseum und der Schafhof, dazu noch Bier, Kulinarisches und eine aufgehübschte Innenstadt. Freising ist durchaus einen Ausflug wert. Von Lena Meyer

