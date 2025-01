Von Lisa Miethke

Die schmutzigen Geheimnisse der Münchner Polizei Koksende Beamte, unschuldig Verfolgte und mittendrin ein Wiesnwirt: Der Skandal im Münchner Präsidium stellt jede Netflix-Serie in den Schatten. Nun steht der letzte Beschuldigte vor Gericht. Was die „Soko Nightlife“ alles ans Licht brachte. (SZ Plus)

„Sie parken auf dem Gehweg, fahren zu schnell, blockieren die Sicht“ Immer mehr Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule und gefährden so die anderen, die zu Fuß kommen. München will nun drastisch gegen „Elterntaxis“ vorgehen. (SZ Plus)

Wie die mysteriöse Anschlagsserie die Münchner trifft Die Feuerteufel schlugen nach neusten Recherchen wohl schon fast 50 Mal zu. Einige Attacken beeinträchtigten den Alltag tausender Menschen – und die Botschaft der Täter wird immer bedrohlicher. (SZ Plus)

„Finanzpolitisch gibt’s nichts Idiotischeres, als an der Bildung zu sparen“ Philippa Sigl-Glöckner bewirbt sich für die SPD um das Direktmandat im Münchner Norden. Ihr Lieblingsthema: die Schuldenbremse. Doch damit braucht sie den Menschen im Hasenbergl nicht zu kommen. Trotzdem klingelt sie an Türen – und hört manchmal auch einfach nur zu. (SZ Plus)

Die queere Szene geht in die Defensive Splitterschutzfolie statt Protest und Demo: Die LGBTIQ-Strategie der Stadt ändert sich grundlegend. Der Fokus liegt künftig auf der Verteidigung der erkämpften Errungenschaften – und dem Schutz vor Anfeindungen.

Nahverkehr: Zweite S-Bahn-Stammstrecke – erstmals Eröffnungsdatum genannt

Neubaupläne: Postbank-Gebäude in der Sonnenstraße wird abgerissen

Störungen und Wartungen: Wenn die Rolltreppe Hindernis statt Hilfe ist

Konzert in der Olympiahalle: Mit 80 will es Rod Stewart noch einmal wissen

Münchner Fußgängerzone: Ertappte Ladendiebin droht mit Messer

SZ Plus Musik : Die gehörlose Pianistin Reiko Oishi ist ein großes Talent, als sie einen Hörsturz erleidet. 40 Jahre gibt sie keine Konzerte mehr. Nun tritt sie wieder auf. Von Teresa Kögl

SZ Plus Gesundheit : „Diabetes wird häufig erst spät erkannt“ Etwa zehn Prozent der Erwachsenen in Deutschland leiden an der Zuckerkrankheit – manche wissen es gar nicht. Wie man die Erkrankung erkennt und mit ihr lebt. Interview von Andreas Ostermeier

Feiern in München : Kopie des Kult-Clubs? Was das neue Sugar Shack anders machen will Das Sugar Shack war legendär: Stars an der Bar, mitreißende Rocksounds und eine Tanzfläche wie bei „Saturday Night Fever“. Jetzt soll es auferstehen. Doch wie viel davon steckt noch im neuen Laden? Von Sandra Kunkel

