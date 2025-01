Was sich beim Parken ändern wird, Terror-Ermittler übernehmen Fahndung nach Brandstiftern, der Freistaat verweigert einer Münchner Lehramtsstudentin und Klimaaktivistin die Übernahme ins Referendariat und mehr.

Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Wo Parken künftig Geld kostet – und welche Regeln sich für alle ändern Die Stadt will zudem für bestimmte Fahrzeuge keine neuen Anwohnerparkausweise mehr vergeben und strikter gegen Gehwegparker vorgehen. Die Änderungen im Überblick.

Terror-Ermittler übernehmen Fahndung nach Brandstiftern von München Bei einem Brandanschlag sind am Wochenende 23 Polizeifahrzeuge der Hundestaffel zerstört worden. Nun jagen Spezialisten der Generalstaatsanwaltschaft die mutmaßlichen Täter – denn diese könnten hinter einer ganzen Serie von Attacken stecken.

Die Rückkehr der Berufsverbote Erstmals verweigert der Freistaat Bayern einer Klimaaktivistin, die erfolgreich das Lehramtsstudium in München absolviert hat, die Übernahme ins Referendariat. Begründung: Ihr Aktivismus sei nicht mit der Verfassung vereinbar. (SZ Plus)

Wie die Spitzenkandidaten in München um Stimmen kämpfen Fast alle großen Parteien treten mit ihren Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl in Deutschlands drittgrößter Stadt auf. Allein die SPD tut sich schwer, die Termine von Olaf Scholz zu erklären.

Münchner Wohnen lässt Mieter warten In einem Moosacher Häuserblock wächst der Ärger über die städtische Wohnungsgesellschaft – nicht nur, weil die Bewohner bis zu 2000 Euro für Heizkosten im Jahr 2022 nachzahlen sollen. Sie befürchten, dass ihre Anlage herunterkommt. Aber davon will das Unternehmen nichts wissen. (SZ Plus)

„Man geht von einem ruhigen Tag aus und am Ende hatte man die Polizei im Haus“ Viele Schulleiter gehen krank zur Arbeit, lassen Pausen ausfallen und wie ihre Tage verlaufen, ist oft nicht vorhersehbar. Ein Münchner Direktor gibt Einblicke in einen Job, der immer mehr abverlangt. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Unangemeldete Versammlung: Rechtsextreme zündeln am Innenministerium

Zwei Verletzte in Obermenzing: Kinderwagen in Wohnhaus fängt Feuer – und versperrt Fluchtweg

Attacke in Sendling: Unbekannte treten 23-Jährigen krankenhausreif und rauben 6000-Euro-Pelzmantel

Institut für Hygiene und Mikrobiologie: Brand in LMU-Labor in der Pettenkoferstraße

Prozess nach Beleidigung von Pro-Israel-Demonstranten: Selbst vor Gericht hetzt der Angeklagte weiter (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Tagsüber Automechaniker, nachts DJ : „Es fühlt sich an, als würde ich ein Doppelleben führen“ Als Azubi schraubt David Brosig in München an Autos, als DJ davyboi bringt er Tempo ins Nachtleben, in ganz Europa. Mit Trance-Musik, mit schnellen, hypnotischen Beats. Über eine erstaunliche Karriere und eine extrem veränderte Partyszene. Von Dana-Marie Luttert

SZ Plus SZ-Kolumne Typisch deutsch : Das erste Loslassen Wie schafft man es, sein Kind alleine in der Kita zu lassen? Kann man den Leuten dort vertrauen? Wie sich ein junger Vater dazu durchrang – und wie seine Tochter reagierte. Kolumne von Mohamad Alkhalaf

UNSER FREIZEITTIPP

Moderne Kriminaltechnik : Einmal selbst Kommissar sein Besucher des Bayern-Labs in Starnberg können sich mithilfe von VR-Brillen durch digitale Tatorte bewegen und so selbst zum Ermittler werden. Die Technik gibt Einblick in innovative Ermittlungsmethoden. Von Christian Deussing

