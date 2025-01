Mehr als 20 Polizeiautos sind in Flammen aufgegangen, wie ein Kinderwunschzentrum mit einer Stellenanzeige Empörung auslöst und mehr.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

„Terroristische Grundzüge“: Mindestens zwei Millionen Euro Schaden nach mutmaßlichem Brandanschlag Auf einem Gelände der Hundestaffel gehen mehr als 20 Fahrzeuge in Flammen auf. Der Fall passt in das Muster einer mutmaßlichen Anschlagsserie. Innenminister Herrmann und Oberbürgermeister Reiter verurteilen die Tat. Wer steckt dahinter (SZ Plus)?

Was über die Brandanschlagserie im Raum München bekannt ist Linke oder Rechte, Klimaschützer oder sogar Saboteure im Sold Putins: Münchner Sicherheitsbehörden ermitteln nach Brandanschlägen „in alle Richtungen“. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick. (SZ Plus)

Wie ein Kinderwunschzentrum mit einer Stellenanzeige Empörung auslöst Die Klinik an der Oper sucht Führungskräfte „mit Verachtung für Work-Life-Balance“ – und erntet dafür viel Kritik in den sozialen Medien. Für die Geschäftsführung ist die Provokation aber offenbar aufgegangen.

Wie Münchner Juden versuchen, Vorurteile zu bekämpfen Mitglieder einer Wohltätigkeitsorganisation stellen sich auf die Straße, um mit Passanten bei einem Kaffee ins Gespräch zu kommen. Dabei zeigt sich, dass immer noch viel zu wenig über das Judentum bekannt ist.

Auf Schnäppchenjagd im Hilton Ende letzten Jahres stellte das einstige Luxushotel in Schwabing den Betrieb ein. Damit die Einrichtung nicht einfach in der Schrottpresse landet, können Interessierte diese nun erwerben. Sogar für schmale Geldbeutel lässt sich dabei etwas finden.

WEITERE NACHRICHTEN

Haidhausen: Jugendliche prügeln 14-Jährigen bewusstlos

Münchner Süden: Vollsperrung einer Verkehrsader

Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks und SZ Gute Werke: Ein Märchen über Mut und Freundschaft

49. Deutscher Filmball in München: „Der Abend ist eine einzige Droge“ (SZ Plus)

Verleihung der Bayerischen Filmpreise: Bis eine weint (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Erinnerungskultur : „Es fühlt sich an wie Treibsand“ Star-Pianist Igor Levit kommt zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar nach Dachau. Ein Gespräch über die moralische Existenzgrundlage dieses Landes, die Gefahr erstarkender Rechtsextremisten und den Kampf gegen das Vergessen. Interview von David Ammon

SZ Plus Glaube : „Die Kirche soll ein sicherer Ort für queere Menschen werden“ Neuerdings kümmern sich in der Regenbogenpastoral der Erzdiözese München und Freising 17 Seelsorger auch um queere Menschen. Eine von ihnen ist die Dachauer Dekanatsreferentin Susanne Deininger. Ein Gespräch über eine Kirche, die sich langsam öffnet. Interview von Jacqueline Lang

UNSER GASTROTIPP

Kleine Markthalle Lehel : Frühstück mit Versuchung Im Ladencafé Kleine Markthalle im Lehel setzt man auf frische Zutaten und Qualität. Bis in den Nachmittag hinein kann man hier frühstücken - und vor dem Bezahlen noch einen Einkaufsbummel machen. Von Sarah Maderer

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg