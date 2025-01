Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

Wo Elon Musk nicht mehr salonfähig ist Im Deutschen Museum hat man ein Konterfei des reichsten Mannes der Welt von einer Glastafel entfernt, wo er als Visionär präsentiert wurde. Wie geht man um mit dem Berater von US-Präsident Trump? Forscher zahlreicher Institutionen zerbrechen sich darüber den Kopf. (SZ Plus)

Wie die Stadt Schnellfahrer ausbremsen will Gerade in Münchens Tempo-30-Straßen lässt die Disziplin mancher Autofahrer zu wünschen übrig. Nun nimmt die Stadt zwei neue Blitzanlagen in Betrieb. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen. (SZ Plus)

Mutter soll versucht haben, sich und ihre Söhne zu töten Die psychisch schwer kranke Frau soll mit ihren Kindern im Auto gegen einen Baum gefahren sein und sie dann mit einem Messer angegriffen haben. Die Richter entscheiden nun, ob die 49-Jährige unbefristet in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht wird. (SZ Plus)

Bargeld für Gutscheine: So stark nutzen Geflüchtete das Angebot Die Initiatoren präsentieren eine erste Bilanz der Tauschaktion, bei der Geflüchtete Gutscheine mit ihrer Bezahlkarte erwerben und Bargeld erhalten. Bei der CSU kommt die Idee weiterhin gar nicht gut an.

Viele Hauben für München Nach einer zweijährigen Pause wurde am Montag in München die neue deutsche Ausgabe des Restaurantführers Gault & Millau präsentiert. Gleich mehrere Restaurants wurden erstmals für ihre Küchenleistung ausgezeichnet.

WEITERE NACHRICHTEN

Obersendling: Über 90-Jähriger soll mit Revolver gedroht haben – Polizei rückt an

Täter fordern Schuhe und Bargeld: Zwei 14-Jährige überfallen und geschlagen - teure Sneaker erbeutet

LMU München: Historiker Patel hält „Weiße Rose“-Gedächtnisvorlesung

Unfall in München: Drei Verletzte nach Zusammenstoß zwischen Linienbus und Auto

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus München historisch und heute : Alle Macht den Autos? Nicht (mehr) an diesen Orten! Der Königsplatz zugestellt, Parken im Apothekenhof der Residenz - manche Fotos aus München lassen staunen, wie sehr Autofahrer bevorzugt wurden. Dabei ist die Verkehrswende an manchen Orten noch gar nicht so lange her. Ein Vergleich in Bildern. Von Katja Schnitzler und Alessandra Schellnegger

SZ Plus Wo Ideen zur Rettung des Planeten geschmiedet werden : „Schwarzmalen bringt uns nicht weiter“ Christof Mauch leitet das Rachel Carson Center für Umweltfragen in München. Es dokumentiert, welche Wunden Menschen der Erde schlagen. Aber der Historiker schreibt auch Hoffnungsgeschichten. Von Martina Scherf

UNSER GASTROTIPP

Café Suess & Buttrig : Croissants, frisch und aus Frankreich Dazu etwas Butter und Marmelade – das Frühstück im Suess & Buttrig ist einfach, aber gut. Die Betreiberin hat ihr Handwerk in einer Pariser Patisserie gelernt und steht jeden Tag für frische Kuchen in der Backstube. Von Justin Patchett

