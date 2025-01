Marla Kyriss

Führt München jetzt eine Verpackungsteuer ein? Das Tübinger Modell ist rechtens: Die Stadt verlangt unter anderem 50 Cent für Einwegverpackungen. Sollte München jetzt nachziehen? Darüber gehen die Vorstellungen im Rathaus weit auseinander.

Es geht auch ohne Krawall Wie interessiert man junge Menschen für die Themen zur Bundestagswahl? Ein neues Diskussionsformat wagt den Versuch. Aus dem Abend mit Spitzenpolitikern lassen sich zwei Dinge ableiten.

Wer glutenfreies Essen bestellen will, wird immer noch schief angeschaut Miriam Müller leidet an einer Unverträglichkeit und hatte es satt, sich immer erklären zu müssen. Deshalb führt sie eines von nur drei komplett glutenfreien Lokalen in München. Welche strengen Regeln dort gelten und warum es von einem aktuellen Trend und prominenten Gästen profitiert. (SZ Plus)

Wird die riesige Großmarkthalle doch nicht mitten in München gebaut? Im Rathaus wachsen die Zweifel. Während Investor Büschl das Projekt schon jetzt weiterverkaufen will, kann sich Oberbürgermeister Dieter Reiter auch ganz andere schöne Dinge auf dem Gelände vorstellen. (SZ Plus)

Strafbefehl für Adele-Konzertveranstalter Leutgeb Erst Ehrengast beim Oktoberfest-Anstich, dann mit Kokain vor dem Käfer-Zelt aufgegriffen: Klaus Leutgeb will die Geldstrafe akzeptieren, die die Staatsanwaltschaft wegen des Erwerbs von Betäubungsmitteln von ihm fordert.

Zugverkehr: Neue Direktverbindung zwischen München und Paris

Hörfunk in München: Radiosender egoFM geht in Insolvenz

Feuerwerk auf Menschen geschossen: „Raketen-Werfer“ von Silvester – Polizei sucht Zeugen

Einfach weitergefahren: Polizeihündin „Chili“ von Auto erfasst – Notoperation

In der S-Bahn und am Ostbahnhof: Teenager greifen mehrere Menschen an – Polizist verletzt

SZ Plus Absage des Uferlos-Festivals : „Man kann sich gar nicht vorstellen, was Bauzäune jetzt kosten“ Das Uferlos-Festival in Freising wurde für 2025 abgesagt - wie auch andere Festivals im Münchner Umland. Veranstalter Vipo Maat über die Gründe und den Zeitpunkt, an dem man merkt, es geht einfach nicht mehr. Interview von Birgit Goormann-Prugger

SZ Plus Kulturvermittlerin im Gefängnis : „Was im Haftbefehl steht, ist für mich nicht entscheidend“ Vor ihr sitzen Mörderinnen oder Enkeltrick-Betrügerinnen: Die ehemalige Mittelschullehrerin Alexandra Prechtel bietet in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim Deutschunterricht, Mal-Zeit und Lesungen an. Über einen Job hinter Mauern. Von Barbara Hordych

SZ Plus Film-Vorführungen zum Holocaust-Gedenktag : Nie wieder, mehr denn je Zum Holocaust Gedenktag werden im Kino und im Fernsehen viele Filme gezeigt. Schon bald soll das Angebot erweitert werden – es ist eine notwendige Aktion. Kolumne von Josef Grübl

