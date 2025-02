Von Marla Kyriss

„Es war nicht leicht früher, und jetzt ist es noch schlimmer“ Bei der Landtagswahl 2023 gab es einen blauen Ausreißer in München: das nördliche Hasenbergl, in dem die AfD stark war. Auf der Suche nach Wählerstimmen, die das erklären können. (SZ Plus)

München sagt den Fasching ab Der berühmte „Tanz der Marktweiber“ am Faschingsdienstag, der große Umzug am Sonntag und auch das Faschingstreiben am Unsinnigen Donnerstag werden nicht stattfinden.

Anschlag in München Wie die Stadt den Betroffenen und Hinterbliebenen helfen will

Zwangsgeld der Stadt gegen Investor zeigt Wirkung 60 000 Euro musste die Immobilienfirma wegen jahrelang leer stehender Wohnungen bereits überweisen, weitere Zwangsgelder wegen der Zweckentfremdung hat das Sozialreferat angedroht. Doch nun will der Eigentümer schnell mit Umbau und Sanierung beginnen. (SZ Plus)

Auf der Suche nach dem lila Balken Die europäisch orientierte Partei Volt kämpft um Aufmerksamkeit. Warum sie im aufgeregten Wahlkampf mit ihren Themen kaum durchdringt.

Mehr als 1000 Grabsteine mit mysteriösen QR-Codes versehen Auf drei Friedhöfen in München wurden die Aufkleber angebracht. Die Polizei steht vor einem Rätsel, denn: Der naheliegendste Verdächtige scheidet aus. Und der Schaden ist immens.

Neues Stellwerk soll S-Bahn verlässlicher machen In den nächsten Monaten laufen die letzten Tests für die elektronische Anlage im Münchner Osten, die das störanfällige Stellwerk aus den Siebzigerjahren ersetzen wird.

Christian Lindner auf dem Marienplatz „Das ist der beste Deal, den es in diesem Wahlkampf gibt“

Freiham Feuerwehr rettet zwei Arbeiter vor Brand in Neubau

Konzert in München Billy Idol tritt im Sommer auf dem Königsplatz auf

SZ Plus Münchner Professorin : „Personen von den politischen Rändern sind besonders aktiv auf sozialen Medien“ Anna Sophie Kümpel erforscht, wie politische Inhalte in den Sozialen Medien ankommen. Wahlentscheidend seien viele Klicks nicht, meint sie. Und: Eine kleine, laute Gruppe bestimme die Kommentare. Von Martina Scherf

SZ Plus Fernsehen : „Kinder werden viel zu oft unterschätzt“ Als „Checker Tobi“ hat Fernsehmoderator Tobias Krell Kultstatus. Ein Gespräch zur Frage: Wie erklärt man jungen Menschen eine Welt, die man als Erwachsener kaum noch versteht? Interview von Claudia Fromme

Winter-Freizeit im Oberland : Mobil im Schnee Die Region rund um den Isarwinkel bietet abseits der Pisten fürs Skifahren und Snowboarden noch viele andere Möglichkeiten, um Wintersport zu betreiben – von der Loipe bis zum Skibike. Eine Übersicht. Von Benjamin Engel

