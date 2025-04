Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Eisbach abgesenkt – Polizeitaucher suchen Unglücksstelle ab Das Wasser plätschert nur noch dahin, die Polizei sucht nach Ursachen für den Tod einer Surferin. Etwa 100 Menschen wollen den Vorgang beobachten – doch Sichtschutzwände halten Neugierige fern. Eindrücke aus dem Englischen Garten.

Münchner Stadtrat weist Bürgerbegehren gegen Hochhäuser zurück Das Plenum folgte damit der Einschätzung der städtischen Juristen. Nun muss womöglich ein Gericht entscheiden, ob das Begehren des Vereins „Hochhausstopp“ doch zulässig sein könnte. Die Grünen befürworten noch einen anderen Weg.

Grün-Rot senkt und flexibilisiert Baustandards Die Stadt will beim Bauen von Wohnungen mindestens zehn Prozent ihrer Kosten reduzieren - und dafür verschiedene Vorgaben im Neubau senken. Photovoltaik auf den Dächern soll aber Standard bleiben.

Marek Wiechers ist Münchens neuer Kulturreferent Die Wirrungen um die Nachfolge von Anton Biebl sind vorbei. Marek Wiechers wird bis zur nächsten Kommunalwahl das Amt auf Zeit bekleiden. Den Weg dafür frei gemacht hat nicht zuletzt ein Kläger, der selbst den Posten anstrebte.

SS-Totenköpfe und Görings Schmachtbriefe Am Tag, an dem in aller Welt an die Befreiung des Konzentrationslagers in Dachau vor 80 Jahren erinnert wird, werden in einem Münchner Auktionshaus Gegenstände aus der NS-Zeit für mehr als eine Million Euro versteigert. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Israel-Palästina-Konflikt: Umstrittene Gesprächsreihe über Zensur findet doch statt

80 Jahre Kriegsende: Das Vermächtnis der Widerstandskämpfer im Moos

Zwölf Tage Cocktail-Festival: Welche Drinks Charles Schumann zuwider sind

MÜNCHEN ERLESEN

Tag für Tag: Kriegsende in München : „Viele starben vor den Augen der erschütterten Amerikaner“ Im KZ Dachau versucht die schockierte US-Fotografin Lee Miller, das Grauen zu erfassen, während die schwächsten Häftlinge ihren Kampf ums Überleben verlieren. Und selbst die hartgesottensten amerikanischen Soldaten verlieren die Nerven. SZ Plus Von Thomas Radlmaier und Katja Schnitzler ...

Immobilienpreise : 20 500 Euro pro Quadratmeter Seit fünfzig Jahren leben die Otts in der Münchner Türkenstraße. Und seit fünfzig Jahren beobachten sie, wie sich ihr Viertel verändert, vom Studentennest zum Spekulationsobjekt. Eine ganz alltägliche Geschichte vom Kaufen und Verkaufen. SZ Plus Von Sebastian Krass und Pia Ratzesberger (Text) und Florian Peljak (Fotos) ...

UNSER FREIZEITTIPP

„Unexpected Music“-Festival in der Roten Sonne : Gelobt sei die Nische Nach einer famosen Winter-Ausgabe vor zwei Jahren lädt die Rote Sonne mit dem Experimentalmusik-Festival „Unexpected Music“ nun erneut zum Entdecken von elektronisch arbeitenden Künstlerinnen und Künstlern zwischen den Stühlen ein. Von Martin Pfnür ...

