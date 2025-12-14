DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

„Das kann so nicht weitergehen“ Münchens Oberbürgermeister und zwölf Kollegen beklagen, ihre Landeshauptstädte bekämen zu wenig Geld – für Kitaplätze, Wohnungsbau oder eine Schule, die mal eben 135 Millionen Euro kostet, sagt Dieter Reiter. (SZ Plus)

Rezeptfälscher-Mafia kassiert Millionen ab – auf Kosten der Versicherten Die Betrüger haben es auf Abnehmspritzen und Krebsmedikamente abgesehen, die bis zu 6000 Euro pro Packung kosten und für Patienten knapp werden. Einige Abholer sind minderjährig, das Ausmaß der Fälschungen ist gewaltig. Viele Arzneimittel landen in Russland. (SZ Plus)

Riesenschädel, wilde Mähnen und ein infernalischer Lärm 25 Gruppen sind für den Münchner Krampuslauf eigens aus Bayern, Österreich und Südtirol angereist. Sie wollen das Wissen um das alte Brauchtum zurück in die Gegenwart holen – aber ein bisschen das Publikum zu erschrecken, gehört auch dazu.

München rüstet sich für eine Mega-Wahl Drei Millionen Stimmzettel, 50 Tonnen Papier und 14 000 Helfer: Was das Kreisverwaltungsreferat bis zum 8. März alles organisieren muss – und warum die Stadt noch dringend Freiwillige sucht.

WEITERE NACHRICHTEN

Berg am Laim E-Scooter-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Pop-und-Klassik-Revue in München Ein kleines bisschen Horror-Show bei der Night of The Proms

Fürstenried-West Wiederholte Brandstiftung gibt der Polizei Rätsel auf

S-Bahn München Polizei erwischt „Trainsurfer“ auf frischer Tat

Bogenhausen Cosimawellenbad eröffnet wieder

MÜNCHEN ERLESEN

Phänomen Weihnachtsmarkt : Warum gehen so viele Leute gern auf den Christkindlmarkt? In der Kälte stehen für pappsüßen Glühwein: Unser Autor hat sich auf die Suche nach der Faszination Weihnachtsmarkt begeben – und sie unter anderem in Gesprächen mit internationalen Advents-Hoppern gefunden. SZ Plus Von Philipp Crone ...

Hörbücher mit KI-Stimmen : Wenn Tote wieder sprechen Ein Münchner Start-up klont Sprecherstimmen und produziert damit Hörbücher für 70 Prozent weniger Kosten. Verlage steigen heimlich ein, Sprecher fürchten um ihre Existenz. Ein Blick in eine Branche im Umbruch. SZ Plus Von Michael Bremmer ...

SZ Magazin Überfüllte Tierheime : Ein Hundeleben Turco wurde von einer Müllkippe in der Türkei nach Deutschland gebracht, um hier als Haustier zu leben. Doch stattdessen wurde der Rüde „Deutschlands längster Tierheimbewohner“. Wie konnte das passieren? SZ Plus Von Lisa McMinn ...

UNSER HÖRTIPP

SZ-Podcast München persönlich : Wie geht es jetzt mit dem Ratskeller weiter, Herr Wieser? Nach 150 Jahren ist Schluss: Der Ratskeller schließt zum 31. Dezember seine Tore - damit endet eine lange Familientradition. Welche besonders kuriosen Aufträge bleiben in Erinnerung? Was macht ein Wirt, wenn er in den Ruhestand geht? Und wie geht es weiter in den Kellerräumen vom Rathaus? Von Jana Jöbstl ...

