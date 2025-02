Von Hanna Emunds

„Demokratie, das ist keine Selbstverständlichkeit, wir müssen für sie kämpfen“ Mindestens 250 000 Teilnehmende demonstrieren in München friedlich für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Auch gegen die Politik der Union richtet sich ihr Protest. Und eine junge Frau erinnert die Menschen von der Bühne aus daran, dass sie die Wahl haben. (SZ Plus)

Eine wichtige Selbstvergewisserung Massenproteste gegen Rechts mögen sich nur bedingt auf Wahlergebnisse oder Parteitaktiken auswirken, auf ihnen aber lässt sich hautnah erleben, wofür Demokratie steht: Freiheit, Selbstbestimmung, Vielfalt. Ein Kommentar. (SZ Plus)

Die Frau, die Hunderttausende auf die Straße bringt Micky Wenngatz, Vorsitzende des Vereins „München ist bunt“, ist der Motor hinter der großen Demo auf der Theresienwiese und bei der SPD aktiv. Politisiert hat sie in der Jugend ein Lehrer, der nebenbei Redenschreiber war – von Franz Josef Strauß. (SZ Plus)

So reagieren Münchens Politiker Wie stehen Vertreter Münchner Parteien zu der großen Demonstration auf der Theresienwiese? Die Reaktionen reichen von „beeindruckt“ bis „befremdlich“.

„Kein Merz im März“ „Menschenrechte statt rechte Menschen“, „Rechtsstaat statt Rechtsruck“, „Wir sind nicht besödert“: Mit auffallend vielen selbstgebastelten Plakaten demonstrieren 250 000 Menschen in München für die Demokratie.

Wellenreiter bleiben wegen Lärmbelästigung ausgesperrt Surfer kämpfen um Eisbachwelle: Nachdem Eigentümer des Grundstücks an der Dianabadschwelle einen Zaun errichtet hatten, hoffen die Wassersportler noch auf einen Dialog mit den Anwohnern. Und auch auf eine weitere Möglichkeit.

Pete Doherty spielt im Sitzen Beim umjubelten Konzert der „Libertines“ in der ausverkauften Tonhalle in München dreht sich alles um den Frontmann – aber nicht ganz so, wie erwartet. (SZ Plus)

Unterschleißheim zieht die Bremse Die Stadt stoppt die Standortsuche für eine weitere Flüchtlingsunterkunft. SPD-Bürgermeister Christoph Böck begründet die Entscheidung mit veränderten politischen Rahmenbedingungen und einem zu erwartenden Rückgang der Asylsuchenden. In der Stadt fehlen damit weiterhin mehr als 400 Aufnahmeplätze.

Rosenheimer Straße Unbekannter benutzt sein Auto als Waffe

Westkreuz Beziehungsstreit endet in einer Massenschlägerei

Amtsgericht München Wer eine Billigreise bucht, spielt ein wenig Roulette

SZ Plus Bundestagswahl im Landkreis München : Fürchtet euch nicht! Die Diskrepanz zwischen gefühlter und objektiver Gefahr nimmt zu, selbst in einer Gegend wie dem als sicher geltenden Münchner Umland. Wie auf die verbreiteten Ängste reagieren? Ein Polizist, ein Psychiater und ein Opferschützer haben ein paar Vorschläge. Von Stefan Galler

Ruderregatta über den Atlantik : „Auf dem Ozean war ich der Welt sehr ausgeliefert“ Gemeinsam mit seinem Freund Danny Schleicher legt Janik Prottung in 49 Tagen eine rund 5000 Kilometer lange Strecke von La Gomera bis auf die Karibikinsel Antigua zurück. Von Renate Greil

Die Gretchenfrage zum Valentinstag : Welche Love Language sprichst du? Von der Gen Z gefeiert, von der Psychologie belächelt – das Konzept der fünf Sprachen der Liebe ist mehr Trend als Theorie. Für Ideen zum Valentinstag hilft es jedoch überraschend gut. Von Maximilian Hossner

