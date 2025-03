Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

„Selbst vor der Schule oder an der Isar kam die Polizei vorbei“ Kitas zu, Schulen zu, Kinder zu Hause: Vor fünf Jahren begannen wegen der Corona-Pandemie Notbetreuung und Distanzunterricht. Wie haben Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer die Zeit überstanden? (SZ Plus)

Ermittler: Schüsse in München antiisraelischer Terrorangriff Am 5. September schießt ein 18-Jähriger auf die Vertretung Israels und das NS-Dokuzentrum in München. Er stirbt nach einem Schusswechsel mit der Polizei, bei dem ihn 14 Kugeln treffen. Welche neuen Details zur Tat und zum Motiv die Ermittler nun nennen.

„Wenn das Deutschlandticket wegfällt, dann bricht der ÖPNV zusammen“ Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund vergrößert sich immer weiter. Für Münchner Fahrgäste bringt das viele Vorteile. Doch MVV-Chef Bernd Rosenbusch hat auch Grund zur Sorge.

KVR will gegen Personen vorgehen, die sich Aufenthaltstitel gekauft haben Mehrere Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft, weil sie Genehmigungen für Gegenleistungen erteilt haben sollen. Unterdessen werden weitere Details bekannt, wie man den mutmaßlich korrupten Mitarbeitern auf die Schliche kam.

Wie Passagiere trotzdem noch ans Ziel kommen Die Mitarbeiter im Hub Operation Center sorgen dafür, dass die Flüge sicher und pünktlich abgefertigt werden. Sie haben alles im Blick – und Tricks, damit Fluggäste verpasst geglaubte Maschinen noch erreichen.

Ois easy im alten Lucullus Der Ex-Chef des P1 und sein Team wollen in der Giesinger Pop-up-Bar junge Leute ebenso anlocken wie die alte Stammkundschaft. Nicht ganz so einfach, wie sich bei der Eröffnungsparty zeigt. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Strack-Zimmermann bei SZ-Diskussionsreihe „München redet“ „Wir sind nicht im Krieg, aber auch nicht mehr im Frieden“

Unterföhring Tödlicher Arbeitsunfall: Mann stürzt sechs Stockwerke tief

Prozess am Amtsgericht Palästina-Aktivistin wird nach Demo verurteilt

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Experiment in Münchner Gourmet-Restaurant : Wenn Azubis nach den Sternen greifen Für drei Abende überlässt Tohru Nakamura sein Restaurant der nächsten Generation. Nach dem Sechs-Gänge-Menü empfiehlt ein Gast: „Schickt ihn ruhig öfter weg.“ Von Sarah Maderer

SZ Plus Popsänger Wincent Weiss auf Tournee : „Ich habe immer ein Taschentuch parat für die Damen“ Pop-Liebling mit Vorbildfunktion: Wincent Weiss über gute Manieren, seine Ängste – und mit Tipps, was seine Schützlinge nach der Talentshow „The Voice Kids“ machen sollten. Interview von Michael Zirnstein

UNSER KULTURTIPP

Neue Ausstellung im Lenbachhaus : Es war einmal der Starnberger See Die Ausstellung „Was zu verschwinden droht, wird Bild“ in München widmet sich der Vergänglichkeit – und damit einem in Zeiten der Klimakrise höchst aktuellen Thema. Von Jürgen Moises

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg