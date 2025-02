Was Migranten zum Erfolg der AfD sagen, in welchen Stadtteilen Menschen besonders von Verschuldung betroffen sind, wie lang München ohne Kulturreferenten auskommen muss und mehr.

Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

„Viele denken, wenn wir Geflüchteten weg wären, ginge es den Menschen in Deutschland besser“ Den einen drohte Gefängnis, weil sie anders lieben als gewollt, andere flohen vor Krieg und Gewalt. Hier sind sie Verkäufer, Lehrerin und ehrenamtliche Fußballtrainer – doch willkommen fühlen sie sich nicht mehr. Was Migrantinnen und Migranten zum Erfolg der AfD sagen und was ihnen Hoffnung gibt. (SZ Plus)

Eine Villa Kunterbunt für München Neben der Pinakothek der Moderne in München soll die interaktive begehbare Installation „Flux“ entstehen. Ein „Wohlfühlort ohne Konsumzwang“, der die nächsten fünf Jahre zu Spiel, Spaß und Teilhabe einlädt. (SZ Plus)

Mehr Münchner verschulden sich Die Mieten sind hoch, die Lebenshaltungskosten steigen: Erstmals seit fünf Jahren können wieder mehr Menschen in der Stadt ihre Rechnungen nicht begleichen, wie der Schuldneratlas zeigt. Welche Stadtteile besonders betroffen sind.

Wie aus „scheißfeinen“ Schwabinger Kickern der FC Bayern wurde Am Faschingsdienstag im Jahr 1900 begann die Geschichte des Fußballvereins, der seitdem auf vielen Plätzen der Stadt Erfolge gefeiert hat – vom ersten Bolzplatz im Künstlerviertel bis zur Arena am Stadtrand. (SZ Plus)

Wie lange muss München ohne Kulturreferenten auskommen? Nach dem durch einen Gerichtsentscheid angestoßenen Rückzug von Florian Roth läuft es auf eine Neuausschreibung für das wichtige Amt hinaus. Die aber kann dauern. Und auf die Kultur rollt eine neue Sparrunde zu. (SZ Plus)

Stadt prüft drei neue Standorte für Großmarkt Bis zum Sommer soll feststehen, ob die neue Halle von einem Investor auf dem aktuellen Großmarktgelände gebaut werden kann. Für den Notfall sucht die neue Kommunalreferentin schon mal nach Ersatzlösungen - und bringt sogar eine Schließung ins Spiel. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Nach der Bundestagswahl Der Münchner FDP bleibt nur noch der Stadtrat (SZ Plus)

Forderung nach Abschied von der Doppelspitze Münchens OB Reiter will, dass Klingbeil SPD allein führt

„Eine bemerkenswerte Leistung“ Neue Gedenkplakette für die Weiße Rose in der LMU

Solidarität auf dem Marienplatz „Halte durch, liebe Ukraine!“

Am Hauptbahnhof Fünfer-Bande nach Raubüberfällen festgenommen

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Abschlussarbeiten an der Modeakademie : Vom Studium auf den Laufsteg Die Absolventinnen und Absolventen der Münchner Akademie für Mode und Design präsentieren in Karlsfeld ihre Abschlusskollektionen. Es gibt ausgefallene Designs, politische Statements – und gleich zwei Gewinner mit einem Ticket nach Berlin. Von Laura Angelina Huber und Niels P. Jørgensen

SZ Plus Ehrenamt : „Da hatten auch gestandene Feuerwehrmänner Tränen in den Augen.“ Claudius Blank ist Chef der Freiwilligen Feuerwehr München. Schon als junger Mann erlebte er einen schweren Einsatz. Auch beim Anschlag auf die Verdi-Demo war er am Tatort. Warum er noch immer seine Freizeit opfert, um Leben zu retten. Von Martina Scherf

UNSER FREIZEITTIPP

Neue Abo-Modelle in den Kinos : Viel sehen, viel sparen Billiger ins Kino: Mehrere Münchner Kinos bieten Abo-Modelle an; damit kann man für einen Fixpreis unbegrenzt Filme schauen. Wie funktioniert es? Und was muss man dabei beachten? Von Josef Grübl

