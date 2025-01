So steht es um die Gastronomie, wie stabil die Brandmauer im Stadtrat ist, für den Bau der zweiten Stammstrecke explodierten 30 Kilo Sprengstoff und mehr.

Von Marla Kyriss

„Ich würde es gerne günstiger machen. Aber unsere Kosten explodieren“ Gesalzene Preise, Personalnöte, Reservierungszwang: Dennoch ist in der Münchner Gastronomie nicht alles so schlimm wie es scheint, finden Nockherberg-Wirt Christian Schottenhamel und Hofbräukeller-Wirtin Silja Steinberg. Aber vielleicht bräuchte es eine Image-Kampagne? (SZ Plus)

Wie stabil steht die Brandmauer in München? Weil alle Parteien der AfD geschlossen entgegentreten, spielen die Rechtsaußen im Stadtrat bisher kaum eine Rolle. Erste Schreckmomente aber gab es. (SZ Plus)

Am Hauptbahnhof explodieren 30 Kilo Sprengstoff – und keiner merkt es Für den Bau der zweiten Stammstrecke der Münchner S-Bahn muss ein Bunker weichen. Während ein paar Meter weiter Passanten ihrer Wege gehen, füllt der Sprengmeister 150 Löcher mit „hochbrisantem Sprengstoff“ – und lässt es knallen. (SZ Plus)

Poettinger will sich bei Nichtzulassung zum Referendariat wehren Das Kultusministerium verweigert Lisa Poettinger vorerst den Zugang zum Lehramts-Referendariat. Die Klimaaktivistin holt sich nun Unterstützung an ihre Seite. Wie es weitergehen soll.

München erarbeitet Konzept für Olympia-Bewerbung Die Stadt muss nun in die Detailarbeit für eine mögliche Olympia-Bewerbung für 2036 oder 2040 gehen. Ob sie wirklich kommt, darüber sollen die Münchner wohl im Herbst abstimmen.

Vergewaltigung bei der Darmspiegelung: Sechseinhalb Jahre Haft für Münchner Arzt Der 52-Jährige vergriff sich in 17 Fällen an sedierten Frauen. Vier Arzthelferinnen traten als Zeuginnen auf, das Gericht wertete ihre Aussagen als glaubhaft. Ein Komplott, wie es der Angeklagte vermutete, habe es nicht gegeben. (SZ Plus)

Brandanschläge in München: Polizeiautos angezündet - Belohnung für Hinweise auf Täter

Rasante Verfolgungsjagd Autofahrer flieht vor Polizei - 25 Streifen und Hubschrauber im Einsatz

Echinger Gewerbegebiet Ikea will neues Möbelhaus in Eching bauen

SZ Plus Thomas Manns Enkel Frido fürchtet AfD-Aufstieg : „Ende März ziehe ich in die Schweiz“ Frido Mann ist der Enkel des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann. Er lebt in München, die von Bränden bedrohte Villa in Pacific Palisades kennt er noch als Zuhause der Familie. Warum er nun Deutschland als Hauptwohnsitz aufgeben will. Interview von Antje Weber

SZ Plus Erneuerbare Energie : Gemeinsam zum Sonnendach Für große Photovoltaikanlagen in Eigentümergemeinschaften gibt es viele Hürden. Eine Gruppe von Nachbarn im Unterhachinger Fasanenpark hat sich davon nicht abschrecken lassen. Demnächst werden die Solarpaneele auf drei Mehrfamilienhäusern montiert – zum Nutzen aller Wohnungsbesitzer und Mieter. Von Iris Hilberth

SZ Plus Kino aus Bayern : Auf diese Filme kann man sich 2025 freuen Neues von Bully Herbig, Simon Verhoeven und vom Pumuckl – die Erwartungen an das Kinojahr sind groß. Trotz allgemeiner Krisenstimmung feiert sich die Branche in der Filmwoche München selbst. Der große Überblick. Von Josef Grübl

