Von Anne Eberhard

Verena Dietl tritt als Aufsichtsratsvorsitzende der Münchner Wohnen zurück Ihr Nachfolger an der Spitze des Aufsichtsgremiums wird Oberbürgermeister Dieter Reiter – der auch schon ihr Vorgänger war.

Rechtsextremist soll Attentat auf jüdisches Altenheim in München begangen haben Die Ermittlungen richten sich offenbar gegen einen inzwischen verstorbenen Deutschen aus dem kriminellen Milieu Münchens. Bei dem Anschlag kamen sieben Menschen ums Leben.

„Als mir von dem Eilantrag berichtet worden ist, musste ich erst mal lachen“ Für mindestens 15 Monate ist Marek Wiechers der Kulturreferent der Stadt München. Wohin der studierte Jurist mit diesem Amt strebt und welcher Kulturinstitution er besonders verbunden ist. (SZ Plus)

Schlafender Obdachloser angezündet Passanten löschen das Feuer mit dem Inhalt einer Wasserflasche. Der 57-Jährige kommt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen einen zweiten Wohnsitzlosen wegen versuchten Mordes.

Kriegsende in München und im KZ Dachau: „Man hatte kein schlechtes Gewissen“ Alle plündern nun Läden, Weinkeller, sogar Schulen in München, erzählt Franz Eichenseher. Zeitgleich macht sich in Dachau Edgar Kupfer-Koberwitz auf, die Leichen der Krankenstation zu sehen – und hält sich fest am Anblick eines besonderen Toten. (SZ Plus)

An der Haustür Zwei Frauen bei Überfall in Neuhausen schwer verletzt

Taufkirchen Mädchen will Kopfhörer aus dem Gleis holen und wird von S-Bahn erfasst

„Marsch für das Leben“ Kritik an Treffen von Abtreibungsgegnern: „Ort rechter Vernetzung“

Urteil im Prozess um Mpox-Erkrankung Drei Wochen Zwangs-Quarantäne waren zu lang

Querschnittsgelähmt : „Mit Rollstuhl ist es nicht zwingend ein schlechteres Leben“ Seit einem Surfunfall ist Moritz Brückner querschnittsgelähmt. Er sagt, es gehe ihm so gut wie nie zuvor, als Leistungssportler, Botschafter eines großen Spendenlaufs, Vortragsredner und Podcaster. Und er will noch viel mehr ausprobieren, etwa einen Fallschirmsprung. SZ Plus Interview von Thomas Becker ...

Streichel-Zeit am Ammersee : Kuscheln mit Kühen Kuh-Striegeln als Wochenend-Aktion? Wird durchaus gebucht, zum Beispiel in Eching am Ammersee auf dem Bio-Hof von Martin Stangl. Das genießen nicht nur die Tiere - es kann sich auch positiv auf die menschliche Gesundheit auswirken. SZ Plus Von Carolin Fries ...

Jazz-Festival im Einstein : Freie Bahn für freie Improvisatoren 16 Musikerinnen und Musiker aus ganz Europa treffen beim MMI-Festival drei Tage lang im Einstein Kulturzentrum zumeist erstmals aufeinander. Von Oliver Hochkeppel ...

