Von Hanna Emunds

DER TAG IN MÜNCHEN

Menschenkette gegen AfD-Politiker Auf dem Königsplatz und am Tatort des Anschlags protestieren Hunderte Menschen gegen die AfD. Sie werfen der Partei vor, den Wunsch der Familie der beiden getöteten Opfer zu missachten, diese nicht für politische Ziele zu instrumentalisieren.

„Ganz München, ganz Deutschland trauert“ Nach dem Tod einer Mutter und ihrer zweijährigen Tochter richtet deren Familie eine eindringliche Bitte an die Öffentlichkeit. Die Zahl der Verletzten steigt auf 37 - wie es ihnen jetzt geht. (SZ Plus)

Familie bittet darum, Tod der Verstorbenen nicht zu instrumentalisieren „Amel war ein Mensch, der sich für Gerechtigkeit eingesetzt hat“: Die Familie der Mutter und ihrer zweijährigen Tochter hat die SZ zu einem Gespräch gebeten und eine emotionale Botschaft veröffentlicht.

Was über den Attentäter von München bekannt ist Wie lebte Farhad N. in München? Warum war er trotz des abgelehnten Asylantrags noch in Deutschland? Und wieso wird der Anschlag als „islamistisch motiviert“ eingestuft? Antworten auf die wichtigsten Fragen. (SZ Plus)

Pro-Palästina-Parolen und die Angst vor dem großen Krieg Die Demonstrationen gegen die Sicherheitskonferenz prägen den Tag in München. Bei der Abschlusskundgebung auf dem Marienplatz relativieren Redner die Verbrechen der Nazis, die „Querdenker“ werden von Scholz' Besuch am Ort des Anschlags ausgebremst. (SZ Plus)

Ein Wahlkampfabend überschattet von der Grausamkeit des Lebens Unweit des Anschlagsorts muss SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz den Spagat bewältigen zwischen schockierter Stille und warmem Applaus. Gelingt ihm das? (SZ Plus)

Kleine Brauereien fordern höheres Flaschenpfand Österreich hat das Mehrwegpfand verdoppelt. Warum sich vor allem kleine Betriebe in Deutschland eine Erhöhung wünschen, die großen aber bremsen. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Ladesäulen für E-Autos Wie München die E-Mobilität in Schwung bringen will

Freising An die 800 Menschen protestieren gegen das „ewige Baurecht“ für die dritte Startbahn

Stadt Garching Cyber-Attacken auf Landratsamt und Rathaus

UNSERE LESE-EMPFEHLUNGEN

SZ Plus Bestiarium: Von Tieren und Menschen : „Ja, Mausi, wir haben Besuch“ Seit 16 Jahren sind Josef Müller und seine Katze unzertrennlich. Sie hat ihm das Leben gerettet, glaubt der Rentner. Sie ist sein Ein und Alles. Aber ohne die Tiertafel, bei der er sich kostenlos Futter holen kann, könnte er sie nicht versorgen. Von Mareen Linnartz

SZ Plus Comeback der Münchner Holleschek-Partys : „Manche Plätze haben das Potenzial zu explodieren“ Otger Holleschek machte in den Neunzigerjahren Feste, die Stadtgespräch waren. Nun kehrt er als Veranstalter zurück, er will es nochmal wissen. Über mystische Orte, den besten Sound und verführerisches Licht. Interview von Philipp Crone und Christian Mayer

UNSER KULTURTIPP

SZ Plus Weltberühmte Street-Art im MUCA : Geschredderter Banksy wird in München ausgestellt Einst schredderte sich das Kunstwerk während einer Auktion in London selbst. Nun stellt das MUCA „Girl Without Balloon“ zum Valentinstag aus. Von Evelyn Vogel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg