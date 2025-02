Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Erste Antworten – aber vieles bleibt rätselhaft Am Tag nach dem Anschlag steigt die Zahl der Opfer, und die Ermittler erklären, dass sie von einem islamistischen Motiv ausgehen. Aber warum fiel der Täter damit nicht früher auf? (SZ Plus)

Empörung über Hetze gegen Migranten Hunderte Menschen versammeln sich vor der Feldherrnhalle. Sie verurteilen, dass Politiker schon kurz nach der Tat diese gegen Menschen mit Migrationshintergrund verwendet hätten.

Wie kam es zum Irrtum des Innenministers? Joachim Herrmanns Charakterisierung des Täters als „polizeibekannt“ erweist sich als voreilig – das ist untypisch für den besonnenen CSU-Politiker. Über die „Chaosphase“ am Tag des Anschlags und seine Folgen. (SZ Plus)

Wann wir das Wort „mutmaßlich“ verwenden In welchen Fällen schreiben wir „mutmaßlich“ – und wann kann dieser Zusatz entfallen?

Bei der Festnahme rief er „Allahu akbar“ Mehr als 30 Verletzte, darunter zwei, die mit dem Tod ringen: Die Behörden korrigieren die Opferzahl nach oben und geben neue Details zur Anschlagsfahrt in München bekannt. Der 24 Jahre alte Afghane hat eingeräumt, bewusst in die Menschengruppe gefahren zu sein.

„Die ganze Stadt steht unter Schock“ Der mutmaßliche Anschlag auf einen Demozug der Gewerkschaften hat in der Münchner Politik und Gesellschaft Entsetzen ausgelöst. Neben der Sorge um die Verletzten, darunter viele städtische Mitarbeiter, gibt es auch mahnende Worte.

„Wir wissen nach wie vor nicht, ob alle Verletzten überleben“ Wie geht es den Gewerkschaftsmitgliedern, die an der angegriffenen Demo teilnahmen? Der Münchner Verdi-Vorsitzender Harald Pürzel über den Anschlag und warum er Ministerpräsident Söder kritisiert. (SZ Plus)

„Man schämt sich rauszugehen“ Arif Haidary floh 2015 als Jugendlicher nach München, inzwischen ist er Deutscher und Vize-Vorsitzender des Migrationsbeirats. Er spürt die Ressentiments gegen Afghanen in der Stadt und befürchtet, dass der Anschlag die Stimmung weiter verschlechtert. (SZ Plus)

„Ein herzliches Wort des Mitgefühls“ CDU-Chef Friedrich Merz gedenkt der Anschlagsopfer und konzentriert sich ansonsten in seiner Rede vor Wirtschaftsvertretern in München auf seine Vorschläge für eine Stärkung der Ökonomie. (SZ Plus)

Wie die Polizei Politiker und Demonstranten schützen will Versammlungen an einem Ort ließen sich besser absichern als Demonstrationszüge, sagt der Vizepräsident. Die Verantwortlichen von „Fridays for Future“ haben deshalb ihre Pläne geändert. Ob andere Gruppen am Wochenende der Sicherheitskonferenz nachziehen, ist offen. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Erstes Deutschland-Konzert der Tour: Marilyn Manson gibt den höflichen Antichrist am schwarzen Tag von München(SZ Plus)

Polizeieinsatz an Schule: 14-Jähriger zielt mit einer Softair-Waffe auf Mitschüler

Junge Unternehmen: „Es ist schwieriger geworden für die Start-ups“ (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Ein Schreiner für den Pumuckl : Beim echten Meister Eder Alfred Putz ist der echte Schreiner der Kobold-Möbel für die Fernsehserie. Besuch bei ihm in jener Werkstatt, aus der Pumuckls Bett und Schiffschaukel stammen. Von Korbinian Eisenberger

SZ Plus Schauspieler, Tänzer und Musiker Simon Lucas im Porträt : Taucht hier der deutsche Justin Timberlake auf? Das Geld, das er in der Serie „Die Landarztpraxis“ verdient, investiert der Augsburger Simon Lucas in seine Zukunft als Pop-Star. Seine Do-it-yourself-Karriere ist beispielhaft für die Generation Z. Von Michael Zirnstein

UNSER FREIZEITTIPP

Reise- und Freizeitmesse in München : Was Besucher auf der „Free“ entdecken können Auf der Münchner Freizeitmesse Free bekommt man Rat für den Wohnmobil-Ausbau, den Fahrradkauf und bei der Urlaubsplanung. Es gibt aber auch Tipps, für die Erholungssuchende gar nicht weit verreisen müssen. Von Jana Wejkum

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg